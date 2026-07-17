Bolsa mexicana registra moderado avance; corta racha de caídas semanales

Las bolsas de valores de México terminaron con moderadas ganancias las negociaciones de este viernes. Tras dos sesiones seguidas con caídas, las referencias locales avanzaron en un mercado atento a las noticias de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.42% a 66,634.23 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa institucional de Valores (Biva), perdió 0.47% a 1,342.30 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con avances. Destacó el comportamiento de las acciones del conglomerado Grupo Carso, con 3.49% más a 134.49 pesos, seguido por Peñoles, con 3.10% más a 802.36 peso.

En el comparativo semanal, el S&P/BMV IPC terminó con una moderada ganancia acumulada de 0.21%, terminando con una racha de cuatro periodos seguidos con caídas. En lo que va del año, la referencia mexicana acumula una mejora de 3.52 por ciento.