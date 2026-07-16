Economía británica recupera algo de crecimiento mientras Burnham se prepara para asumir el poder

La economía británica registró un crecimiento mínimo en mayo, en un momento ⁠en que el sector de los servicios se expandió, mientras que otros sectores se contrajeron, lo que sugiere una confianza frágil entre las empresas en un contexto marcado por la guerra en Irán y ⁠el cambio de primer ministro en el país.

El ⁠Producto Interior Bruto creció un 0.1% en mayo, en línea con la previsión media de una encuesta de Reuters a economistas y revirtiendo la caída del 0.1% registrada en abril, según datos oficiales publicados este jueves.

La producción del sector de servicios creció un 0.3% respecto al mes anterior, pero tanto la producción industrial como la construcción se contrajeron, con caídas del 0.5% y el 0.8%, respectivamente.

Las cifras, que muestran un sólido crecimiento económico global del 0.7% en los tres meses hasta mayo, supusieron una despedida positiva para la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, antes de su previsible sustitución la próxima semana bajo el mandato del nuevo primer ministro, Andy Burnham.

Parece probable que el cargo de Reeves recaiga en Shabana Mahmood, actual ministra del Interior de Reino Unido, quien, según informaciones publicadas el miércoles, entre otras en el Financial Times, será nombrada ministra de Hacienda la próxima semana por Burnham.

La economía crece a un ritmo casi sin precedentes en dos años

La cifra de crecimiento, revisada al alza hasta el 0.8% en el trimestre de 2026 que finalizó en abril, representó la expansión más rápida desde que el Partido Laborista llegó al poder e igualó la tasa alcanzada en mayo de 2024 bajo el mandato del predecesor conservador de Reeves, Jeremy Hunt.

En comparación con el año anterior, la producción en mayo fue un 1.3% superior, lo que ⁠supone el mayor aumento interanual en 10 meses.

Sin embargo, las perspectivas ⁠económicas siguen ensombrecidas por el conflicto en ⁠el golfo Pérsico y la incertidumbre sobre el último cambio de liderazgo político en el país —el séptimo de Reino Unido ⁠en los últimos 10 años—. El miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que esperaba que el PIB británico creciera solo un 0.9% este año y un 1.1% en 2027, aunque la previsión para 2026 era la más sólida de las principales economías europeas.

Neil Birrell, director de inversiones de la gestora de fondos Premier Miton, señaló que la incertidumbre en torno a la política económica del Gobierno de Burnham probablemente lastrará el crecimiento en los próximos meses.

"Es poco probable que las empresas y ⁠los particulares contraten o gasten de forma activa antes de conocer los detalles de las políticas", señaló Birrell. "Y todo ello, cuando el punto de partida es una economía que apenas crece".