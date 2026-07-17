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Sheinbaum confirma que asistirá a la final del Mundial 2026  por invitación de Donald Trump

La mandataria mexicana realizará este viaje a Estados Unidos luego de que evitó presentarse en los partidos de futbol que se realizaron en México.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encontraron durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizó en el entonces Kennedy Center de Washington D. C., el 5 de diciembre de 2024.AFP

AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que asistirá a la final del Mundial de fútbol, el próximo domingo a las afueras de Nueva York, por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La mandataria anunció este viaje a Estados Unidos luego de evitar presentarse en los juegos que se realizaron en México, uno de los tres coanfitriones del torneo junto a Canadá.

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"Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos", dijo la mandataria a la prensa durante su gira en Quintana Roo.

La invitación de Trump ocurre en medio de la revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y tensiones relacionadas con la lucha contra el crimen organizado.

Sheinbaum dijo que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también asistirá al partido entre España y Argentina.

Aunque Sheinbaum y Trump han dialogado en varias ocasiones por teléfono, será la segunda ocasión en la que estén cara a cara. Ambos coincidieron en diciembre de 2025 en el sorteo para el Mundial, que se realizó en Washington D.C.

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