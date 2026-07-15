Economía China se enfría en el segundo trimestre a 4.3%

La economía de China se expandió a su ritmo más lento en más de tres años durante el segundo trimestre, incumpliendo las previsiones, ya que la debilidad del consumo de los hogares opacó el sólido desempeño de la manufactura y las exportaciones, lo que intensificó las preocupaciones sobre la sostenibilidad de largo plazo de su modelo de crecimiento.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.3% entre abril y junio, desacelerándose desde 5.0% registrado en el primer trimestre y ubicándose por debajo del rango objetivo del gobierno chino para todo el año, de 4.5 a 5.0 por ciento.

Las cifras aumentan la presión sobre Pekín para aplicar nuevos estímulos económicos. Sin embargo, muchos analistas consideran que la reunión del Politburó del Partido Comunista prevista para finales de julio difícilmente anunciará medidas de gran alcance, debido a las preocupaciones sobre el aumento de la deuda pública.

Los economistas sostienen que el principal problema no es el ritmo de crecimiento, sino su composición.

Los datos publicados el miércoles mostraron que las ventas minoristas crecieron apenas 1.0% en junio, mientras que la producción industrial avanzó 5.3%, lo que evidencia una fuerte dependencia de la demanda mundial de bienes manufacturados, en momentos en que los socios comerciales de China cuestionan sus desequilibrios económicos y el conflicto entre Irán y Estados Unidos añade incertidumbre sobre la economía global.

Jane Hou, propietaria de un negocio de importación de productos europeos en el este de China, afirmó que sus ingresos se han reducido aproximadamente a la mitad desde principios de año debido a la caída de las ventas. Además, un departamento que renta lleva más de seis meses desocupado, reflejo del exceso de oferta de viviendas y de la prolongada crisis inmobiliaria.

“Aparte del gasto indispensable en alimentos, ahorro en todo lo que puedo”, dijo Hou.

Así, la economía creció 4.7% durante el primer semestre del 2026, dentro de la meta oficial, lo que reduce la urgencia de un programa de estímulos. Morgan Stanley recortó su previsión de crecimiento para todo el 2026 de 4.8 a 4.6 por ciento.

Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management, considera poco probable que el Politburó anuncie un mayor déficit fiscal, dado que las exportaciones continúan mostrando fortaleza.

“El gobierno parece reacio a utilizar más recursos fiscales y aumentar la deuda”, señaló. Existe consenso entre los responsables de la política económica e investigadores de que China necesita fortalecer la demanda interna, aunque no hay acuerdo sobre la mejor forma de hacerlo.