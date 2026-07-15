Inflación al productor en EU fue de -0.3% mensual en junio

La inflación mayorista en Estados Unidos se moderó en junio debido a la caída de los precios de la energía ante la esperanza de una solución duradera a la guerra en Oriente Medio, según mostraron datos gubernamentales el miércoles, aunque los combates se han reanudado desde entonces.

El índice de precios al productor (IPP) cayó 0.3% con respecto al mes anterior, la primera contracción de este tipo desde agosto del 2025, según informó el Departamento de Trabajo.

En comparación con el año anterior, el IPP subió 5.5% el mes pasado, un aumento menor que el repunte de 6.0% observado en mayo.

Pero los analistas advierten que el alivio podría ser efímero.

El retroceso de junio se produjo a medida que los precios de los bienes se moderaban, registrando su mayor caída desde mediados del 2022. Los precios de la energía, en particular, se desplomaron 6.4 por ciento.

Los precios de la gasolina bajaron, al igual que los del diésel, el combustible para aviones y otros productos.

Los precios del petróleo se han disparado desde que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero provocaron la represalia de Teherán y sumieron a Oriente Medio en la guerra.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el tránsito mundial de energía, lo que disparó los costes.

Desde entonces, los hogares y las empresas de EU han tenido que lidiar con el aumento de los precios de la gasolina y el diésel que necesitaban.

Los precios del petróleo han subido después de que Trump declarara el fin del alto el fuego.