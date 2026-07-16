Ventas minoristas pierden impulso en EU durante junio por cautela de consumidores

El consumo de los hogares estadounidenses se desaceleró en junio, después de dos meses impulsados por la subida de los precios de la gasolina, según los datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

El mes pasado, las ventas minoristas alcanzaron los 768,600 millones de dólares en el país, en alza de 0.2% con respecto al mes anterior y de 6.7% en un año.

Sin embargo, la media interanual incorpora un incremento de casi el 20% en las compras de gasolina, consecuencia del shock en los precios provocado por la guerra en Oriente Medio.

En términos mensuales, el ritmo de consumo registra una fuerte desaceleración, tras una subida del 1% en mayo.

No obstante, está en línea con las previsiones de los analistas, de acuerdo con el consenso publicado por MarketWatch.

Este índice, muy amplio, incluye compras en tiendas, salidas a restaurantes, consumo de gasolina.

No está corregido por la inflación, que se aceleró con fuerza durante el periodo. Esto implica que, aunque los estadounidenses gastaron más, no necesariamente compraron una mayor cantidad de bienes y servicios en volumen.