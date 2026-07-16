Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EU bajan; mercado laboral se mantiene estable

El ⁠número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo ⁠descendió la semana pasada, lo que apunta a una estabilidad continuada del mercado laboral.

Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales ⁠se redujeron en 8,000, a ⁠una cifra desestacionalizada de 208,000, en la semana que acabó el 11 de julio, según informó el jueves el Departamento de Trabajo.

Los economistas sondeados por Reuters esperaban 217,000 solicitudes para la última semana. Las solicitudes han retrocedido tras dispararse a finales de mayo y mantenerse en niveles elevados hasta mediados de junio. Se sitúan en niveles que, según los economistas, son coherentes con lo que denominan un mercado laboral de "contrataciones y despidos lentos".

El Libro Beige de la Reserva Federal, publicado el miércoles, indicó que "el empleo aumentó en términos generales" a principios de julio, con "cinco distritos que registraron aumentos modestos, moderados o sólidos en el empleo, y siete distritos que experimentaron pocos o ningún cambio".

Asimismo, indicó que era difícil encontrar trabajadores cualificados en diversos ámbitos, especialmente técnicos y artesanos.

Un sondeo ⁠de la Federación Nacional de ⁠Empresas Independientes elaborado esta semana ⁠también puso de relieve la escasez de mano de obra, al ⁠señalar un aumento en junio en el porcentaje de propietarios de pequeñas empresas que afirmaron que había pocos o ningún candidato cualificado para los puestos que intentaban cubrir.

El número de personas que percibían prestaciones por desempleo tras la primera semana de ayuda —un indicador de la contratación— descendió en 16,000, a una cifra desestacionalizada ⁠de 1.805 millones, durante la semana que finalizó el 4 de julio, según el reporte.