México responde a EU tras rechazo a reclamo sobre operativos migratorios

El gobierno de México tomó nota de la devolución de una carta por parte de Estados Unidos en la que las autoridades mexicanas solicitaban revisar los protocolos de operativos migratorios ante los diversos casos de fallecimientos de connacionales entre los que destacan quienes que se encontraban bajo custodia migratoria en el centro de detención de Adelanto, California.

La diplomacia mexicana informó que el embajador Roberto Lazzeri se reunió este viernes con el Departamento de Estado, en Washington D.C. "como parte de los acercamientos diplomáticos que el gobierno de México ha impulsado esta semana con autoridades estadounidenses, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)".

En un comunicado difundido en la red social X, la embajada de México en Estados Unidos detalló que durante el encuentro, el embajador Lazzeri detalló a las autoridades estadounidenses que el alcance de la misiva de cese y desistimiento emitida "se trata de una comunicación dirigida a la empresa privada que opera dicho centro, en la que se le exhorta a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo. La carta se emitió en ejercicio de la función de protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que ambos países son parte, y con pleno respeto a las leyes, autoridades e instituciones de Estados Unidos".

La embajada mexicana reiteró que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum continuará "dando el seguimiento puntual a cada caso y trabajando en coordinación con las autoridades estadounidenses bajo los principios de respeto de soberanía"

"México toma nota de la devolución de dicha comunicación y constata que las preocupaciones que las motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en la reunión de hoy como en los encuentros sostenidos durante la semana con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) y el ICE".

Esta respuesta por parte del gobierno mexicano se da luego de que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos (WHA, por su sigla en inglés) dio a conocer la tarde de este 17 de julio que había regresado dicha misiva y acusaba al gobierno de México de "dictar acciones" a la administración Trump sobre cómo operar en territorio estadounidense.

Cabe recordar que la semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció una estrategia jurídica para presentar denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de al menos 17 mexicanos, de los cuales 14 fallecieron bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y tres durante operativos migratorios.

El jueves pasado, el embajador Roberto Lazzeri se reunió con el Director Interino de ICE, David Venturella y el subdirector, Charles Wall, para plantear la necesidad de esclarecer cada caso, garantizar acceso consular oportuno y su notificación inmediata a las familias.