Restituyen estímulo fiscal a la gasolina Premium y lo incrementan a la Magna y el diésel

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó el estímulo fiscal a la gasolina Magna y al diésel para la semana que corresponde del 18 al 24 de julio, luego de que los precios del petróleo subieron en la semana debido a la escalada entre Estados Unidos e Irán.

En tanto, la dependencia restituyó este subsidio para la gasolina Premium o roja (igual o mayor a 91 octanos), según detalló en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre los nuevos porcentajes y montos del estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles.

¿Cuánto pagarás de IEPS en la semana?

Del sábado 18 al viernes 24 de julio, los combustibles recibirán los siguientes estímulos fiscales:

Gasolina Magna : 1.49 pesos por litro, 43 centavos más que la semana anterior.

: 1.49 pesos por litro, 43 centavos más que la semana anterior. Gasolina Premium : 0.46 pesos, 46 centavos más que la semana anterior cuando no incluyó estímulo alguno.

: 0.46 pesos, 46 centavos más que la semana anterior cuando no incluyó estímulo alguno. Diésel: 3.72 pesos por litro, 1.79 pesos más que la semana anterior.

De esta manera, los automovilistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante ese mismo periodo:

Gasolina Magna : 5.21 pesos por litro, el 78% de la cuota completa.

: 5.21 pesos por litro, el 78% de la cuota completa. Gasolina Premium : 5.19 pesos por litro, el 92% de la cuota completa.

: 5.19 pesos por litro, el 92% de la cuota completa. Diésel: 3.63 pesos por litro, el 49.36% de la cuota completa.

Petróleo, en máximos de más de un mes

Los precios internacionales del petróleo alcanzaron este viernes su mayor nivel en más de un mes, esto a medida que Estados Unidos e Irán expandieron sus ataques a infraestructura clave, con lo que el riesgo de una escalada mayor es latente.

Estados Unidos atacó puentes en Irán, y Teherán respondió atacando una planta de energía y desalinización en Kuwait.

Debido a esto, los principales referenciales de petróleo crudo cerraron el viernes con ganancias semanales de alrededor de 16 por ciento.

Solo el viernes, el referencial Brent del Mar del Norte subió 4.59%, a 88.10 dólares por barril, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 4.48%, para cerrar en 82.49 dólares.

¿Qué son los estímulos fiscales?

El gobierno mexicano publica semana a semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los porcentajes y montos de estímulo fiscal que otorgará a las gasolinas Magna, premium y diésel, esto a partir del comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la gasolina.

El objetivo de los estímulos es amortiguar el impacto que pudiera tener en México un alza súbita en los precios internacionales del petróleo y de la gasolina.

Es por ello que en esta coyuntura de alta volatilidad de los precios del petróleo por la guerra en Irán, el gobierno federal ha tenido que ir modificando semana a semana los estímulos que otorga a las gasolinas y el diésel.

En tanto, la mezcla mexicana de exportación terminó el viernes en 77.67 dólares por barril, lo que significó un alza de 4.19% o 3.13 dólares, según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A cuánto se vende la gasolina en México?

En la última semana, los precios de la gasolina Magna y del diésel bajaron en México, mientras que el de la gasolina premium se mantuvo estable.

La gasolina regular o Magna se vendía este viernes 17 de julio a un precio promedio a nivel nacional de 23.69 pesos por litro, un centavo menos que la semana anterior, según datos de la plataforma PETROIntelligence.

En tanto que el diésel bajó 5 centavos en la última semana, vendiéndose este viernes a un precio promedio de 27.07 pesos por litro.

Mientras que la gasolina premium se vendía este viernes en promedio a 28.48 pesos por litro, sin cambios respecto a la semana anterior.