Lectura 4:00 min
Restituyen estímulo fiscal a la gasolina Premium y lo incrementan a la Magna y el diésel
Descubre cuánto pagarás de IEPS por litro de gasolina Magna, Premium y diésel en la semana del sábado 18 al viernes 24 de julio.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó el estímulo fiscal a la gasolina Magna y al diésel para la semana que corresponde del 18 al 24 de julio, luego de que los precios del petróleo subieron en la semana debido a la escalada entre Estados Unidos e Irán.
En tanto, la dependencia restituyó este subsidio para la gasolina Premium o roja (igual o mayor a 91 octanos), según detalló en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre los nuevos porcentajes y montos del estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles.
¿Cuánto pagarás de IEPS en la semana?
Del sábado 18 al viernes 24 de julio, los combustibles recibirán los siguientes estímulos fiscales:
- Gasolina Magna: 1.49 pesos por litro, 43 centavos más que la semana anterior.
- Gasolina Premium: 0.46 pesos, 46 centavos más que la semana anterior cuando no incluyó estímulo alguno.
- Diésel: 3.72 pesos por litro, 1.79 pesos más que la semana anterior.
De esta manera, los automovilistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante ese mismo periodo:
- Gasolina Magna: 5.21 pesos por litro, el 78% de la cuota completa.
- Gasolina Premium: 5.19 pesos por litro, el 92% de la cuota completa.
- Diésel: 3.63 pesos por litro, el 49.36% de la cuota completa.
Petróleo, en máximos de más de un mes
Los precios internacionales del petróleo alcanzaron este viernes su mayor nivel en más de un mes, esto a medida que Estados Unidos e Irán expandieron sus ataques a infraestructura clave, con lo que el riesgo de una escalada mayor es latente.
Estados Unidos atacó puentes en Irán, y Teherán respondió atacando una planta de energía y desalinización en Kuwait.
Debido a esto, los principales referenciales de petróleo crudo cerraron el viernes con ganancias semanales de alrededor de 16 por ciento.
Solo el viernes, el referencial Brent del Mar del Norte subió 4.59%, a 88.10 dólares por barril, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 4.48%, para cerrar en 82.49 dólares.
¿Qué son los estímulos fiscales?
El gobierno mexicano publica semana a semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los porcentajes y montos de estímulo fiscal que otorgará a las gasolinas Magna, premium y diésel, esto a partir del comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la gasolina.
Te puede interesar
El objetivo de los estímulos es amortiguar el impacto que pudiera tener en México un alza súbita en los precios internacionales del petróleo y de la gasolina.
Es por ello que en esta coyuntura de alta volatilidad de los precios del petróleo por la guerra en Irán, el gobierno federal ha tenido que ir modificando semana a semana los estímulos que otorga a las gasolinas y el diésel.
En tanto, la mezcla mexicana de exportación terminó el viernes en 77.67 dólares por barril, lo que significó un alza de 4.19% o 3.13 dólares, según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
A cuánto se vende la gasolina en México?
En la última semana, los precios de la gasolina Magna y del diésel bajaron en México, mientras que el de la gasolina premium se mantuvo estable.
La gasolina regular o Magna se vendía este viernes 17 de julio a un precio promedio a nivel nacional de 23.69 pesos por litro, un centavo menos que la semana anterior, según datos de la plataforma PETROIntelligence.
En tanto que el diésel bajó 5 centavos en la última semana, vendiéndose este viernes a un precio promedio de 27.07 pesos por litro.
Mientras que la gasolina premium se vendía este viernes en promedio a 28.48 pesos por litro, sin cambios respecto a la semana anterior.