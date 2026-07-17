Confianza de los consumidores en Estados Unidos mejoró en julio a su mejor nivel en 5 meses

La ⁠confianza de los consumidores estadounidenses alcanzó en julio su nivel más ⁠alto de los últimos cinco meses, pero es probable que esta mejora sea temporal, ya que la reanudación del conflicto en Oriente Medio está provocando ⁠un aumento de los precios de ⁠la gasolina.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Míchigan anunció este viernes que su Índice de Confianza del Consumidor subió este mes a 54.4 —el valor más alto desde febrero—, frente a la cifra definitiva de 49.5 registrada en junio. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un alza hasta 51.

El sondeo se elaboró entre el 23 de junio y el 13 de julio, y más del 70% de las entrevistas se realizaron antes de la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, lo que impulsó los precios del petróleo hasta su máximo en un mes. Los precios de la gasolina han subido como consecuencia de ello.

"La mejora de la confianza de este mes ha sido generalizada entre la población, observándose en todos los grupos por edad, ingresos, patrimonio y afiliación política", afirmó Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores.

"Sin embargo, dado que los precios siguen siendo frustrantemente altos, los consumidores no se ⁠muestran precisamente optimistas respecto a la economía; la ⁠confianza ha bajado un 12% con ⁠respecto al año pasado", señaló.

"Por lo tanto, el impulso alcista de la confianza ⁠podría resultar difícil de mantener si las recientes bajadas en los precios de la gasolina siguen ​invirtiendo su tendencia", agregó.

El indicador de la encuesta sobre las expectativas de los consumidores respecto a la inflación para el próximo año descendió este mes a un 4.2% —cifra que sigue siendo elevada— desde el 4.6% registrado en junio.

Las expectativas de los consumidores sobre la inflación para los ⁠próximos cinco años se mantuvieron estables en el 3.3 por ciento. Los datos oficiales de esta semana mostraron una moderación de la inflación al consumo en junio.