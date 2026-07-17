Intensas lluvias en Chile dejan 4 muertos y múltiples inundaciones 

Las intensas lluvias que afectan desde la ⁠zona centro-norte hasta el sur de Chile han dejado cuatro personas fallecidas, además de múltiples inundaciones y cortes de vías, mientras algunas minas de cobre en la zona operaban con limitaciones.

El ⁠presidente José Antonio Kast estuvo el viernes ⁠en la región sureña de Biobío, una de las más afectadas hasta ahora por el frente de mal tiempo.

Las autoridades habían adelantado que el viernes sería el día de mayor caída de agua en la zona central del país, un temporal que además ha estado acompañado de fuertes ráfagas de viento.

Los fallecidos incluyen un trabajador que despejaba una ruta en la localidad sureña de Negrete, una persona que cayó mientras limpiaba el techo de su casa en Temuco y una persona que sufrió una descarga eléctrica en la capital, detalló el gobierno. No se aportaron detalles del último fallecido en la región central de Valparaíso.

La zona norte del país, donde se concentra la mayoría de las operaciones de extracción de cobre y litio del país sudamericano, no fue afectada por el frente climático.

En tanto, las grandes minas de cobre ubicadas en la zona centro-sur mantenían faenas bajo su plan de invierno, lo que contempla detenciones temporales de actividades cuando las condiciones climáticas lo ameritan.

La estatal Codelco dijo que detuvo operaciones superficiales en su mina Andina debido a la intensidad de la tormenta, así como también el envío de mineral desde el rajo a cielo abierto en El Teniente por acumulación de nieve en las laderas.

⁠En tanto, Anglo American dijo que operaba con limitaciones pero ⁠sin desviaciones en sus parámetros críticos, ⁠mientras que Antofagasta Minerals dijo que toda la infraestructura de su mina Los Pelambres operaba de manera segura y "activó ⁠la racionalización de trayectos hacia el sector de la mina, área que actualmente ejecuta solo labores acordes con las condiciones climáticas imperantes".

La directora de la oficina de emergencias Senapred, Alicia Cebrián, actualizó la noche del viernes el censo del impacto del temporal, con siete personas lesionadas, 99 damnificadas, 673 albergadas y 2,521 aisladas, principalmente en la región de Coquimbo por subida en cursos de agua.

En cuanto a daños a viviendas, seis quedaron destruidas, 113 con daños mayores y unas 951 con ⁠afectación menor. Los impactos fueron principalmente por anegamiento y voladura de techumbres.

Unos 368,000 clientes quedaron sin servicio eléctrico, principalmente en la zonas del sur, aunque se estaban realizando labores para recuperarlo.

as clases fueron suspendidas para la jornada del viernes.