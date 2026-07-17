Aumenta cumplimiento de tope voluntario de 27 pesos al diésel, pero 17% de gasolineras no se han sumado

En la última semana, incrementó el cumplimiento del pacto voluntario para vender el diésel a menos de 27 pesos por litro, sin embargo, todavía el 17% de las estaciones de servicio siguen sin sumarse al acuerdo.

Este viernes, el gobierno de México informó que desde el 12 de julio, 435 estaciones de servicio se sumaron al Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel.

De esa manera, un total de 8,481 estaciones de servicio o el 83% del total están adheridas al Acuerdo al día de hoy, esto desde el 80% que se habían sumado hasta el pasado 12 de julio.

“A la fecha, 1,721 estaciones continúan vendiendo este combustible a precios significativamente superiores a los observados en el mercado. Invitamos a estas estaciones a sumarse a este compromiso por el pueblo de México, que busca garantizar la estabilidad económica de quienes menos tienen”, dijo el Gobierno.

Explicó que con esta estrategia, se busca que el precio nacional del diésel se venda por debajo de 27 pesos por litro.

Sin embargo, cabe resaltar que este viernes 17 de julio el precio promedio a nivel nacional del diésel era de 27.07 pesos por litro, según datos de la plataforma PETROIntelligence.

Por otro lado, el gobierno federal ha implementado otras acciones como otorgar consistentemente estímulos fiscales al combustible.

Además, dijo que se está trabajando para que se disminuyan las comisiones por pago con tarjeta, vales o medios electrónicos en las gasolineras.

“Petróleos Mexicanos respalda esta iniciativa ofertando combustibles a precios competitivos e incorporando más gasolineras a su transporte de última milla, mejorando el costo del flete desde sus Terminales de Almacenamiento y Despacho”, dijo.

Además, agregó que se refuerza continuamente la seguridad en estaciones de servicio y carreteras, y se optimizan las cadenas logísticas de suministro en todo el territorio nacional.

Finalmente dijo que el Gobierno de México continuará fortaleciendo la vigilancia del mercado de los combustibles, esto “con el fin de garantizar una competencia justa y proteger el bienestar” de los mexicanos.

También dio a conocer el listado de aquellas estaciones que no cumplen con el tope voluntario, la cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://repositorio.energia.gob.mx/index.php/s/pfPybZZHTcAijEi