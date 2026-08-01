Examen de admisión-UNAM: 9 claves para entender el porqué la máxima casa de estudios está en el ojo del huracán

El proceso de selección para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de este 2026, ha generado una gran polémica debido a lo que ha implicado el cambiar la modalidad del examen presencial a en línea

El nuevo modelo ha enfrentado diversas irregularidades, mismas que derivaron en bloqueos de exámenes, investigaciones internas, denuncias penales y una revisión extraordinaria de los resultados.

De igual manera, las acciones emprendidas por la UNAM se han intensificado, para así dar certeza tanto a la comunidad estudiantil, como a la sociedad en general, la cual ha estado atenta a cómo se desarrolla esta situación, pues se trata de la máxima casa de estudios de México.

Si bien pareciera que el final de esta historia está apunto de llegar, quedan pendientes algunos temas, tales como procedimientos legales, así como la implementación de protocolos que eviten poner en duda la capacidad de la UNAM.

En este tenor, en El Economista resumimos en … puntos clave lo que pasó en el proceso de admisión 2026.

*24 de julio de 2026.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó suspender de manera provisional los trámites de entrega de documentos y las inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La decisión se tomó una semana después de la publicación de los resultados (17 de julio), debido a los cuestionamientos que se generaron entre los aspirantes y usuarios de redes sociales, quienes señalaron incrementos inusuales en los puntajes mínimos de ingreso, especialmente en carreras de alta demanda.

*27 de julio de 2026.- La SEP respalda a la UNAM e indica que mantiene comunicación permanente para coadyuvar en el seguimiento a las anomalías detectadas en el examen de admisión a licenciatura.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que respetaba la autonomía de la UNAM para atender esta situación, por lo que reiteró el apoyo del Gobierno federal en caso de requerirse.

*Éste mismo día, la UNAM instaló la Comisión Técnica encargada de revisar posibles irregularidades y trampas cometidas en la aplicación del primer examen de admisión a la universidad totalmente en línea.

El evento fue encabezado por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, quien llamó a las y los 16 especialistas integrantes de dicha comisión a llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, con el fin de dar certidumbre a todos aquellos que participaron en este examen de admisión.

*Marchas.A la par, docenas de aspirantes rechazados y padres de familia marcharon en Ciudad Universitaria (CU) para exigir que se repita la aplicación del examen de admisión, pero de manera presencial .

Con pancartas y consignas en las que mostraban su absoluto rechazo al uso de la Inteligencia Artificial para hacer trampa en el examen, las y los jóvenes, muchos acompañados de sus padres, se reunieron la mañana de este lunes en zonas cercanas a CU para emprender su marcha hacia la Bliblioteca Central y la Torre de Rectoría de la UNAM.

*El 28 de junio, la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 inició de manera inmediata los trabajos para garantizar certeza y transparencia a la sociedad.

Ante la urgencia del caso, la institución detalló que en menos de una semana la Comisión formularía una recomendación para asegurar que el proceso de ingreso se apegue estrictamente a los principios de inclusión, equidad, ética y a los valores universitarios.

*Espaldarazo PUMA. Directores de facultades de la UNAM expresaron su respaldo a la Comisión Técnica. A un día de su integración, el personal directivo sostuvo que es deber de la máxima casa de estudios el fortalecer la confianza de la sociedad con la institución, después de las irregularidades que se presentaron en el examen de admisión a licenciatura.

*La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 anunció el 31 de julio que aplicará un examen de control de manera presencial a determinados aspirantes que participaron en el proceso de ingreso a licenciatura 2026.

La medida se consideró necesaria para verificar los resultados obtenidos en el examen virtual antes de definir los lugares de ingreso para el ciclo escolar 2026-2027.

*¿Dos exámenes de control? El mismo 31 de julio comenzó a circular en redes sociales un supuesto comunicado de la UNAM en el que afirmaba que se aplicarían dos evaluaciones: primero, un examen de control y posteriormente una prueba diagnóstica antes de poder inscribirse.

No obstante, la UNAM desmintió este comunicado que surgió tras la controversia registrada por los resultados del examen realizado completamente en línea. Asimismo, detalló que el examen de control presencial tendría por objetivo verificar los resultados obtenidos en la evaluación original y garantizar que el proceso de selección se haya desarrollado bajo criterios de equidad e imparcialidad.

*Rueda una cabeza en la UNAM. Por la noche del 31 de julio, Patricia Dávila Aranda renunció como secretaria General de la máxima casa de estudios, debido a las irregularidades que ocurrieron durante la prueba de admisión a licenciatura del ciclo 2026-2027. Ella tenía bajo su responsabilidad la Administración Escolar, área encargada del proceso de ingreso y por lo tanto de las evaluaciones para acceder a esta institución dirigida por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

*Javier de la Fuente Hernández. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, designó la misma noche a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario General tras la renuncia de Patricia Dávila.

Este nombramiento fue el último movimiento de la UNAM tras la polémica que surgió por las irregularidades durante el reciente proceso de admisión a licenciatura.

Con información de María Fernanda Sosa, Maritza Pérez y Paul Constantino