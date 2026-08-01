El costo de la incertidumbre para México ha sido la inversión que no llega: OCDE

El principal costo que enfrenta México, consecuencia de la incertidumbre, no han sido las inversiones que no han llegado. Sino aquellas que se han quedado en espera, afirmó el encargado del Departamento Económico para México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Alberto González Pandiella.

Los datos sobre reinversión de empresas ya establecidas en México siguen siendo relativamente positivos, comentó. Sin embargo, la incertidumbre tiende a retrasar nuevas inversiones hasta que exista mayor claridad sobre el entorno regulatorio y comercial. “En ese sentido, el principal costo es la inversión que podría haberse realizado y que queda en espera”.

Entrevistado por El Economista, consideró que México mantiene fortalezas importantes y una notable capacidad de adaptación en un entorno internacional complejo. Pero observó que ha llegado el momento de transformar esa resiliencia en un crecimiento más dinámico y es ahí, donde resulta fundamental que la inversión recupere impulso.

El país mantiene fortalezas importantes y una notable capacidad de adaptación al entorno interncional complejo, reconoció. Esto queda demostrado en el desempeño de las exportaciones.

Sin embargo advirtió que la falta de claridad sobre el entorno regulatorio, comercial e institucional está retrasando las decisiones de inversión que serían determinantes para elevar del crecimiento económico.

Desde Paris que es la sede de la OCDE, sostuvo que un factor de incertidumbre doméstica en México, es la reforma judicial en marcha.

“Cuando se producen cambios institucionales profundos, es natural que surjan dudas sobre cómo funcionarán en la práctica los nuevos mecanismos, cuál será la velocidad de adaptación del sistema y cómo se garantizará la aplicación consistente de las normas”.

Y la incertidumbre suele ser mayor durante los periodos de transición y tiende a reducirse conforme se acumula experiencia en el nuevo marco institucional, agregó.

Nearshoring, oportunidad abierta

De acuerdo con el experto en México de la OCDE, la oportunidad que representa la relocalización de empresas que buscan acercar las cadenas de suministro a su mercado final, el llamado nearshoring, sigue vigente.

“México cuenta con ventajas muy significativas, como su integración con Estados Unidos y su base manufacturera. Una resolución exitosa de los temas comerciales en el marco de la revisión T-MEC ayudaría a aprovechar mejor esa oportunidad”.