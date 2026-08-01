¿Cuándo terminan los Juegos Centroamericanos 2026? México en la recta final como líder del medallero

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 entran en su etapa decisiva. Después de más de dos semanas de competencias, la justa regional concluirá el sábado 8 de agosto, fecha en la que se celebrará la ceremonia de clausura en la capital de República Dominicana, poniendo fin a 16 días de actividad deportiva.

A una semana del cierre, México mantiene un dominio absoluto en el medallero, al superar la barrera de las 200 medallas y ampliar su ventaja sobre Colombia, consolidándose como la delegación más exitosa del certamen.

¿Cuándo terminan los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La edición número 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe finalizará el sábado 8 de agosto de 2026.

Ese día se disputarán las últimas competencias programadas y, por la noche, se llevará a cabo la ceremonia de clausura en Santo Domingo, sede principal del evento deportivo más importante de la región.

La competencia comenzó el 24 de julio y reúne a miles de atletas de países de Centroamérica y el Caribe, quienes buscan subir al podio en decenas de disciplinas.

Así llega México a la recta final de la competencia

La delegación mexicana continúa firmando una actuación sobresaliente. Al cierre de la jornada del viernes, el país acumuló 201 medallas, de las cuales 88 son de oro, una cifra que lo mantiene con amplia ventaja en la clasificación general.

Detrás aparecen:

Colombia: 50 oros y 138 medallas.

Cuba: 19 oros.

Venezuela: 16 oros.

Puerto Rico: 12 oros.

Natación impulsa el dominio mexicano

La natación ha sido el deporte más productivo para México en Santo Domingo 2026.

Hasta ahora, la selección nacional suma 17 medallas de oro y 31 preseas en la disciplina, con actuaciones que incluso han roto récords del evento.

La gran protagonista ha sido Celia Pulido, quien llegó a siete medallas de oro, convirtiéndose en la atleta más laureada de estos Juegos.

La nadadora conquistó el título en los 100 metros espalda con un tiempo de 1:00.83, imponiendo un nuevo récord de la competencia. Más tarde volvió a subir a lo más alto del podio junto con María Méndez, al ganar el relevo mixto 4x100 metros estilo libre, donde también establecieron una nueva marca para los Juegos.

Clavados sigue entregando oros para México

Los clavados también continúan siendo una fuente de medallas para la delegación mexicana.

La joven Rut Páez, de apenas 17 años, obtuvo el oro en el trampolín de un metro, mientras que los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya se quedaron con el primer lugar en el trampolín sincronizado de tres metros.

Con esos resultados, México llegó a cinco títulos en esta disciplina y aún tiene posibilidades de aumentar la cifra, ya que Olvera y Celaya volverán a competir en la final individual del trampolín de tres metros.

Otros países también suman títulos

La jornada también marcó el inicio de la lucha, donde Cuba encabezó la repartición de medallas de oro gracias a los triunfos de Geannis Garzón y Arturo Silot en estilo libre.

México también consiguió un título con Román Bravo, mientras que Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana lograron una medalla dorada cada uno.

En tenis, el equipo masculino de República Dominicana hizo valer su condición de anfitrión al derrotar 2-0 a Colombia en la final de la Copa de Naciones y quedarse con el campeonato.

¿Qué deportes entregarán medallas antes de la clausura?

En la recta final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, aún quedan varias disciplinas por definir campeones y repartir preseas.

Entre ellas destacan:

Boxeo

Baloncesto 3x3

Bicicleta de montaña

Navegación

Tenis de mesa

Triatlón

Con estas competencias por disputarse, México buscará ampliar su ventaja en el medallero antes de que el próximo 8 de agosto se apague el pebetero y concluya oficialmente la edición de Santo Domingo 2026.