UNAM refuerza vigilancia tras irregularidades en admisión 2026; este es el recuento de lo ocurrido

El proceso de selección para ingresar a licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante 2026 representó un cambio histórico al realizarse completamente en línea por primera vez. Sin embargo, el nuevo modelo también enfrentó diversas irregularidades que derivaron en bloqueos de exámenes, investigaciones internas, denuncias penales y una revisión extraordinaria de los resultados.

Las acciones emprendidas por la máxima casa de estudios se intensificaron conforme avanzó el concurso de selección. Además de reforzar los mecanismos tecnológicos de vigilancia durante la aplicación del examen, la institución inició procedimientos legales contra presuntos defraudadores y, tras la publicación de los resultados, anunció una revisión técnica del proceso debido a cuestionamientos sobre calificaciones inusuales.

Focos de alerta

La aplicación del examen comenzó a finales de mayo bajo un sistema de supervisión con apoyo de inteligencia artificial y monitoreo humano. Conforme avanzaron las primeras jornadas, la UNAM informó que la plataforma operaba con normalidad, pero detectó conductas contrarias a la convocatoria entre un número reducido de aspirantes.

Como resultado de esos protocolos, la Universidad bloqueó inicialmente 1,117 exámenes al identificar patrones de comportamiento atípicos o inconsistencias que requerían investigación. La institución explicó que la medida representaba menos del 1.3% de las personas evaluadas hasta ese momento y aclaró que cada caso sería analizado antes de determinar alguna sanción.

La convocatoria ya contemplaba la cancelación del examen cuando se detectaran prácticas como suplantación de identidad, comunicación con terceros durante la prueba, difusión del contenido del examen mediante redes sociales o la captura de preguntas utilizando dispositivos electrónicos. También establecía que la Universidad podía anular el ingreso incluso después de la inscripción si comprobaba alguna irregularidad.

Protestas y suspensión de revisiones presenciales

En junio surgió un nuevo episodio cuando un grupo de aspirantes, familiares y personas ajenas a la Universidad impidió la realización de revisiones presenciales programadas para atender casos con inconsistencias detectadas durante el examen en línea. La UNAM calificó los hechos como actos de violencia que obstaculizaron el procedimiento establecido.

La institución informó que, debido a esos incidentes, canceló la atención prevista para el grupo involucrado y reprogramó las revisiones correspondientes a otros aspirantes que sí acudirían en fechas posteriores. Asimismo, reiteró que mantendría el proceso conforme a la normatividad universitaria.

En ese mismo comunicado, la UNAM adelantó que emprendería acciones legales contra quienes ofrecieran servicios fraudulentos relacionados con el examen y contra quienes incurrieran en actos de violencia durante el desarrollo del proceso de admisión.

Denuncia penal por presuntos fraudes

Las advertencias se materializaron el 3 de julio, cuando la Universidad presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes por presuntos fraudes relacionados con el examen de ingreso a licenciatura. De acuerdo con la institución, empresas y particulares engañaron a familias al ofrecerles supuestos servicios para garantizar resultados o facilitar la presentación de la prueba.

La Universidad exhortó a los aspirantes a no contratar ese tipo de servicios y recordó que participar en prácticas irregulares puede derivar en la cancelación del examen, además de posibles responsabilidades legales para quienes intervengan en esos esquemas.

Al concluir el concurso de selección, la UNAM informó que 158,712 personas presentaron el examen y que el proceso de ingreso de aproximadamente 2% de los participantes fue cancelado por haber incurrido en conductas contrarias a la convocatoria y a la legislación universitaria.

Polémica por resultados

Después de la publicación de resultados, académicos, aspirantes y familias cuestionaron la existencia de puntajes inusualmente altos en algunas de las carreras con mayor demanda, al considerar que existía un incremento respecto de procesos anteriores. Las dudas motivaron nuevos llamados para revisar el funcionamiento del examen en línea.

Como respuesta, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la integración de una comisión técnica conformada por especialistas universitarios de distintas disciplinas para revisar el procedimiento del examen, analizar los resultados obtenidos y evaluar el informe que elaborará la Dirección General de Administración Escolar sobre el concurso de selección.

Suspensión provisional de inscripciones

La medida más reciente ocurrió este viernes 24 de julio, cuando la UNAM informó una suspensión provisional de los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1, los cuales estaban programados para iniciar el 27 de julio.

Explicó que la decisión responde a las irregularidades detectadas durante el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura y busca brindar certeza a todas las personas que participaron en el proceso; la suspensión será hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos presente sus conclusiones y recomendaciones.

Señaló que informará oportunamente, a través de sus canales oficiales, las determinaciones sobre la continuidad del proceso de ingreso y reiteró que el objetivo es garantizar que todas las actuaciones se realicen con apego a la Legislación Universitaria.