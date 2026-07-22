Examen de la UNAM 2026: Lo que se sabe de la polémica tras el proceso de admisión en línea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revisará el proceso de selección para el ingreso a licenciatura 2026, luego de la controversia generada tras la publicación de los resultados del primer examen de admisión aplicado completamente en línea. El rector de esta máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó la elaboración de un informe especial y la creación de una comisión técnica que analizará el procedimiento y el desempeño de los aspirantes.

A través de un comunicado difundido ayer martes, la máxima casa de estudios informó que el informe permitirá contar con información detallada sobre el desarrollo del proceso de selección y los resultados obtenidos por quienes presentaron el examen en línea.

Además, el rector Lomelí Vanegas anunció la integración de una comisión conformada por especialistas universitarios de distintas disciplinas, quienes revisarán los datos del concurso, el funcionamiento del examen y los resultados derivados del proceso de admisión.

La UNAM explicó que el análisis se realizará con rigor académico y criterios técnicos para identificar los factores que pudieron influir en el desempeño de los aspirantes y, con ello, formular propuestas que fortalezcan futuros procesos de selección.

Asimismo, reiteró que mantiene la atención a los aspirantes que solicitaron la revisión de su examen, así como a quienes tuvieron cancelada su participación y solicitaron conocer las evidencias que sustentaron esa determinación.

¿Por qué revisará la UNAM el examen?

La decisión ocurre después de que la publicación de los resultados el pasado viernes 17 de julio provocara cuestionamientos entre aspirantes y usuarios de redes sociales, quienes señalaron incrementos inusuales en los puntajes mínimos de ingreso, principalmente en carreras de alta demanda como Medicina.

También circularon publicaciones que aseguraban que algunos aspirantes obtuvieron puntajes perfectos y presuntos testimonios sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial durante la aplicación del examen. Sin embargo, hasta el momento la UNAM no ha confirmado que exista evidencia de una manipulación generalizada de los resultados.

Semanas antes, la Universidad informó que detectó irregularidades durante la aplicación de la prueba, relacionadas con conductas contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria. Incluso señaló que algunas podrían estar vinculadas con personas o empresas que ofrecieron servicios fraudulentos para ayudar a presentar el examen.

En total, 158,712 aspirantes realizaron el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026. Durante las jornadas de aplicación en línea (del 23 de mayo al 10 de junio de 2026) fueron bloqueados 1,117 exámenes tras detectarse conductas que contravenían el reglamento universitario, mientras que posteriormente la institución anunció acciones legales por presuntas prácticas ilícitas.

Convocan a marcha para reclamar los resultados del examen

La polémica también derivó en la organización de una movilización estudiantil convocada a través de redes sociales. La protesta está prevista para el próximo lunes 27 de julio a las 11:00 horas y partirá desde dos puntos: las inmediaciones de la estación Universidad del Metro y la estación Ciudad Universitaria del Metrobús, para concluir con un mitin frente a la Biblioteca Central de la UNAM.

Los convocantes exigen un proceso de admisión transparente y cuestionan el aumento registrado en los puntajes mínimos de ingreso. Además, advirtieron que, si no existe una respuesta satisfactoria por parte de la Universidad, solicitarán que el examen de admisión vuelva a realizarse de manera completamente presencial en los próximos ciclos escolares.

El primer examen de la UNAM realizado totalmente en línea

El proceso de admisión 2026 marcó un cambio histórico para la UNAM al implementar por primera vez un examen de licenciatura completamente en línea. La evaluación se realizó durante mayo en dos jornadas y estuvo respaldada por un sistema de supervisión que incluyó navegador seguro, cámara, micrófono, monitoreo humano y herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles conductas irregulares.

De acuerdo con la Universidad, el nuevo formato buscó ampliar el acceso al concurso de selección para aspirantes de todo el país y del extranjero, aunque la controversia surgida tras la publicación de los resultados abrió el debate sobre los mecanismos de vigilancia y la confiabilidad del proceso.

Sheinbaum descarta fallas por parte de las autoridades universitarias

Ante esta polémica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró este miércoles en su conferencia de prensa matutina que esta situación no se trata de una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen sino a las dificultades que representan el aspecto tecnológico y su implementación en esta prueba.

"A lo mejor no tomaron en cuenta todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con la inteligencia artificial para la aplicación de exámenes en línea. Ellos tendrán que definir cómo resuelven esta situación y cómo caminan hacia adelante", dijo la mandataria al reiterar que corresponde a la UNAM tomar la decisión sobre las medidas necesarias para atender esta controversia.

La mandataria federal hizo un llamado a los aspirantes a la educación superior a no "hacer trampa" y destacó la forma en que ha cambiado la forma de enseñar y evaluar el conocimiento.