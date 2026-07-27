Aspirantes a la UNAM piden examen presencial para demostrar que no hicieron trampa

Decenas aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afectados por la suspensión provisional de inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027, exigieron a las autoridades académicas una pronta solución a esta situación e incluso propusieron el regreso del examen presencial, para demostrar que no incurrieron en trampas.

A través de redes sociales, la comunidad estudiantil se organizó para realizar este lunes 27 de julio movilizaciones “por un proceso justo y transparente” que les permita ingresar a cursar su respectiva licenciatura en la máxima casa de estudios sin que se les considere tramposos.

Los contingentes se concentraron en las inmediaciones de la Torre de Rectoría y la Biblioteca Central, de Ciudad Universitaria, en donde hicieron entrega de su pliego petitorio y en el que también expresaron sus inconformidades, entre estas el hecho de que la UNAM habría aumentado hasta en 20 aciertos, el límite que tenía para ingresar a alguna de las carreras de su oferta educativa.

Las protestas tuvieron lugar el mismo día en que se instaló formalmente la Comisión Técnica encargada de revisar el procedimiento y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

Como parte del pliego petitorio, los aspirantes solicitaron revisar los casos de exámenes cancelados y ofrecer una explicación a los afectados. Asimismo, garantizar transparencia y certeza en el proceso de selección e impedir que quienes hayan cometido fraude obtengan un lugar que no les corresponde.

No obstante, su principal exigencia fue que en caso de que esta situación no se esclarezca este mismo año, es imperativo “el regreso definitivo a los exámenes 100% presenciales y controlados para el próximo ciclo”.

"¡Qué se evalúe el conocimiento, no la astucia de hacer trampa!", dejaron en claro.

Usuarios en redes sociales respaldan a aspirantes y exigen a la UNAM volver a evaluación presencial: DINAMIC

Ante la ‘tormenta’ que ha causado la implementación del primer examen de admisión 100% en línea en la historia de la UNAM, la plataforma DINAMIC —software de inteligencia digital para México para medir el sentimiento en redes sociales— reveló que existe una indignación real por parte de los usuarios, mismos que respaldan volver a la evaluación presencial.

De acuerdo con un estudio que realizaron entre el 24 y 27 de julio, observaron que la controversia ha generado 5,585,580 impresiones totales, “con una conversación impulsada por un sentimiento de injusticia y una demanda masiva por recuperar la presencialidad en la evaluación”.

Con base en su análisis, 99.88% de la indignación es orgánica (sólo 0.12% de bots), lo que valida la legitimidad del reclamo estudiantil.

Al respecto, Augusto del Río —CEO de DINAMIC— detalló que las narrativas dominantes reflejan una fractura en la confianza, mismas que presentaron las siguientes demandas:

Regreso al examen presencial (48.00%): Es la demanda principal de los usuarios, quienes consideran que la evaluación física es el único método confiable para garantizar la equidad y evitar filtraciones.

Denuncia de fraude por IA (22.00%): Los aspirantes y ciudadanos denuncian activamente el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, venta de reactivos y fallas en el examen remoto, y exigen auditorías profundas para esclarecer lo ocurrido.

Responsabilidad institucional (15.00%): Este bloque señala directamente a las autoridades universitarias por el manejo de la crisis, piden sanciones y cuestionan la meritocracia en la gestión actual.

Propuestas de mejora (15.00%): Un sector de la red plantea alternativas para fortalecer futuros procesos y recomienda cautela ante los comunicados oficiales del rector Leonardo Lomelí.

Datos alarmantes que sustentan la protesta digital contra la UNAM

DINAMIC refirió, con base en su análisis, que el caso de la UNAM demuestra que, en la era de la inteligencia artificial, la sociedad digital ya no tolera la opacidad tecnológica; por lo que el ciudadano hoy actúa como un auditor de los procesos educativos.

Por ello, indicó que la protesta digital se sustenta en datos alarmantes, toda vez que carreras de alta demanda registraron incrementos históricos en sus mínimos de ingreso, tales cómo:

Médico Cirujano pasó de 114 a 117 aciertos.

Derecho saltó de 89 a 105 aciertos.

Administración de 90 a 108 aciertos.

El directivo consideró que estos resultados reflejan no solo reacciones de aspirantes rechazados, sino un cambio cultural donde el 48% de la red prioriza la seguridad física sobre la comodidad digital.

“Al interpretar el contexto y el sarcasmo de estos 5.5 millones de impactos, detectamos que la legitimidad de la UNAM está bajo escrutinio por una falla en la percepción de equidad, lo que obliga a las instituciones aentender que la tecnología sin blindaje ético es vista como una herramienta de exclusión”, señaló.

DINAMIC detalló que el debate por el examen en línea de la UNAM se ha concentrado en plataformas visuales y de interacción directa, donde los testimonios sobre las fallas de la empresa proveedora, Territorium Life, se han viralizado rápidamente: