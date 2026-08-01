Rafa Márquez: estos serán sus primeros partidos como técnico de la Selección Mexicana

La era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana ya tiene fecha de arranque. Luego de asumir el cargo tras la participación del Tricolor en la Copa del Mundo 2026, el histórico exdefensor dirigirá sus primeros tres encuentros como seleccionador durante la próxima Fecha FIFA, en una gira por Estados Unidos que servirá como el punto de partida rumbo al Mundial de 2030.

Los primeros rivales del "Káiser" serán Colombia, Perú y Chile, tres selecciones sudamericanas de peso que pondrán a prueba el nuevo proyecto del combinado nacional antes de su debut oficial en la Liga de Naciones de la Concacaf.

¿Cuáles serán los primeros partidos de Rafa Márquez con México?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el debut de Rafa Márquez llegará en una serie de amistosos internacionales programados entre finales de septiembre y principios de octubre.

El calendario quedó de la siguiente manera:

México vs. Colombia

Fecha: 26 de septiembre

Sede: Baltimore, Maryland

México vs. Perú

Fecha: 29 de septiembre

Sede: Harrison, Nueva Jersey (zona metropolitana de Nueva York)

México vs. Chile

Fecha: 6 de octubre

Sede: Los Ángeles, California

Los tres compromisos se disputarán en Estados Unidos y marcarán la primera concentración oficial del nuevo cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez.

Tres rivales de jerarquía para medir al Tricolor

La gira también permitirá medir al equipo mexicano ante selecciones con las que mantiene un historial amplio y equilibrado.

Contra Colombia, el balance es prácticamente parejo: ambos equipos registran 10 victorias y nueve empates.

Frente a Perú, la ventaja favorece a México con 12 triunfos, además de ocho empates y nueve derrotas.

Mientras que ante Chile, el Tricolor suma 14 victorias, cinco empates y 12 derrotas, en otra de las rivalidades más tradicionales del futbol latinoamericano.

¿Cuándo será el primer partido oficial de Rafa Márquez?

Después de estos tres amistosos, la Selección Mexicana volverá a jugar en territorio nacional para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, que será el primer torneo oficial bajo la dirección de Rafael Márquez.

El encuentro está programado para noviembre, aunque la FMF aún no ha definido el rival ni la sede, ya que ambos dependerán de los resultados de la ventana internacional de septiembre y octubre.

Así comenzó la era de Rafael Márquez

La llegada de Rafael Márquez al banquillo nacional estaba prevista desde 2024, cuando fue incorporado como auxiliar técnico de Javier Aguirre dentro de un proyecto diseñado para garantizar una transición ordenada tras el Mundial 2026.

Después de la eliminación de México en octavos de final frente a Inglaterra, Aguirre dejó el cargo y la Federación Mexicana de Futbol oficializó el nombramiento del excapitán del Tricolor, quien ahora tendrá la misión de construir el equipo que buscará competir en el Mundial de 2030.

Con experiencia en el Barcelona Atlètic y el Real Alcalá, Rafa Márquez es identificado con la escuela de posesión del club catalán y llega con la intención de dar continuidad a la base que dejó Javier Aguirre, integrada por jóvenes como Gilberto Mora y Brian Gutiérrez, además de futbolistas consolidados como Santiago Giménez, Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo, Raúl Rangel y Ángel Malagón.

Los tres amistosos de septiembre y octubre serán la primera oportunidad para conocer el sello futbolístico del "Káiser" y comenzar a definir el rumbo de la Selección Mexicana en el nuevo ciclo mundialista.