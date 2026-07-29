Directores de facultades respaldan revisión de examen en UNAM

Directores de facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresaron que es deber de la máxima casa de estudios el fortalecer la confianza de la sociedad con la institución, después de las irregularidades que se presentaron en el examen de admisión a licenciatura pasado.

Mediante un pronunciamiento publicado en la Gaceta de la UNAM el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas respaldaron el proceso que realiza la comisión integrada para resolver las anomalías detectadas.

“Luego de una reunión que sostuvieron sus integrantes afirmaron que comparten la convicción expresada por el rector, respecto a que ‘la Universidad debe estar del lado de quienes, con dedicación y esfuerzo, se prepararon para acceder a la educación superior, y de que corresponde a nuestra institución esclarecer los hechos, atender con responsabilidad a las y los aspirantes y fortalecer la confianza de la sociedad en los procesos universitarios’”, comunicó el órgano de difusión de universitario.

En el mismo pronunciamiento destacaron que la UNAM tiene el compromiso de formar profesionales con un profundo compromiso social.

“En congruencia con estos principios, la Universidad debe garantizar que sus procesos se conduzcan con legalidad, integridad, transparencia, equidad y excelencia académica, valores que han distinguido a nuestra institución a lo largo de su historia”, indicaron.

También reconocieron al rector y el anuncio de la conformación de una comisión para revisar el proceso de selección.

El colegio expresó “su pleno respaldo a las decisiones adoptadas por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, como la determinación de conformar la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026”.

La misma Comisión Técnica informó que será esta semana cuando comunique sus recomendaciones sobre el proceso de selección de aspirantes a licenciatura.