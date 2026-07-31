¿Quiénes harán el examen de control de la UNAM? Así será la nueva prueba presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará un examen de control de manera presencial a determinados aspirantes que participaron en el proceso de ingreso a licenciatura 2026, luego de detectar irregularidades durante la prueba de admisión que este año se realizó por primera vez en línea.

La medida fue recomendada por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, que consideró necesario verificar los resultados obtenidos en el examen virtual antes de definir los lugares de ingreso para el ciclo escolar 2026-2027.

El examen de control será presencial, contará con distintas versiones y deberá realizarse a la brevedad, con el objetivo de reducir la afectación al calendario escolar.

¿Quiénes deberán presentar el examen de control?

La UNAM convocará a las personas que ya recibieron un aviso de selección para ingresar a la Universidad mediante el examen original.

También serán llamadas aquellas que obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor puntaje que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad.

La medida contempla además a aspirantes que, pese a alcanzar los puntajes de referencia, pudieron no haber sido seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas en el examen virtual.

La Comisión Técnica recomendó que los lugares de ingreso sean asignados a partir de los resultados obtenidos en esta prueba presencial.

¿Por qué la UNAM repetirá el examen de ingreso?

La decisión se tomó después de que la Universidad detectara comportamientos que podrían haber afectado la integridad del proceso de admisión.

De acuerdo con Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica, durante la prueba virtual se identificaron conductas prohibidas en la convocatoria, entre ellas el uso de teléfonos celulares, apoyo externo y posibles casos de suplantación de identidad.

Para supervisar el examen, la UNAM utilizó un sistema basado en inteligencia artificial y verificación humana. Como resultado de las conductas detectadas, alrededor de 2% de las pruebas fueron canceladas, de un total de 158,727 aspirantes.

La Comisión también encontró un comportamiento atípico en la distribución de los resultados. Entre 2021 y 2025, aproximadamente 3.5% de los aspirantes obtuvo 100 aciertos o más. Para 2026, esa proporción aumentó a 16.3%.

En tanto, quienes obtuvieron 110 aciertos o más pasaron de representar alrededor de 0.9% de los aspirantes entre 2021 y 2025 a 5.5% en 2026.

Ante estos resultados y las conductas identificadas durante la aplicación, la Comisión consideró necesario implementar un mecanismo presencial que permita verificar los resultados.

Examen será presencial y tendrá distintas versiones

La recomendación de la Comisión Técnica establece que el examen de control deberá realizarse presencialmente y con diferentes versiones, suficientes para atender el número de aspirantes y los turnos que sean necesarios.

El objetivo es que la prueba pueda realizarse en condiciones controladas y permita comprobar los conocimientos de quienes obtuvieron resultados favorables en el examen original.

La Universidad deberá llevar a cabo el proceso con rapidez para evitar que la revisión de los resultados retrase de manera significativa el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Los detalles sobre fechas, sedes y organización del examen de control serán dados a conocer por la UNAM posteriormente.

Rector de la UNAM ofrece disculpa a aspirantes

El rector Leonardo Lomelí Vanegas reconoció que la aplicación de una prueba adicional representa un esfuerzo para quienes realizaron el examen de manera legítima. Por ello, ofreció una disculpa a los aspirantes que obtuvieron su resultado sin recurrir a ayuda externa y que ahora deberán presentar el examen de control.

“Ofrezco una disculpa a las aspirantes y los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control”, señaló. Sin embargo, Lomelí defendió la medida al considerar que es necesaria para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso a la Universidad.

El rector también llamó a los aspirantes y sus familias a evitar cualquier mecanismo fraudulento durante los procesos de admisión y subrayó que el ingreso a la UNAM debe sustentarse en la preparación y capacidades de cada estudiante. “No es haciendo trampas como se forman los profesionales que el país requiere”, afirmó