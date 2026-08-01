Impulsa China el crecimiento del consumo del mercado de lujo en 2026

China continuará desempeñando un papel fundamental en el crecimiento del mercado de lujo en los próximos meses así lo indica el informe de Deloitte que analiza el panorama del sector en 2026.

El informe explica que el país asiático impulsará el 19.3% del crecimiento del consumo de lujo en los próximos 12 meses. Cabe señalara, que su importancia no solo radica en su volumen de ventas actual, sino en su papel estructural como el mayor motor de crecimiento futuro.

Entre los desafíos destaca que su liderazgo, ya que el mercado ha enfrentado vientos en contra, como una demanda desigual y un sentimiento del consumidor más débil en China continental. Esto ha llevado a una recuperación irregular tras los últimos años.

Además, se señala que, debido a este entorno, las marcas de lujo están revisando su presencia física, cerrando tiendas con bajo rendimiento y elevando unas pocas ubicaciones icónicas (flagships) para centrarse en narrativas de marca que atraigan tráfico de mayor valor.

El consumidor chino es altamente sofisticado y valora la personalización; el 69.9% espera productos y servicios a medida, y el 69,5% se siente más conectado con una marca cuando el contenido coincide con sus intereses.