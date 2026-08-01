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Impulsa China el crecimiento del consumo del mercado de lujo en 2026

Los consumidores chinos se encuentran entre los más exigentes del mundo en lo que respecta a la personalización en el mercado de lujo

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China mantiene un papel fundamental en el crecimiento del mercado de lujo y se espera que esta tendencia continúe en los próximos meses.Gráfico: El Economista

Alba ServínPatricia Ortega

China continuará desempeñando un papel fundamental en el crecimiento del mercado de lujo en los próximos meses así lo indica el informe de Deloitte que analiza el panorama del sector en 2026.

El informe explica que el país asiático impulsará el 19.3% del crecimiento del consumo de lujo en los próximos 12 meses. Cabe señalara, que su importancia no solo radica en su volumen de ventas actual, sino en su papel estructural como el mayor motor de crecimiento futuro.

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Entre los desafíos destaca que su liderazgo, ya que el mercado ha enfrentado vientos en contra, como una demanda desigual y un sentimiento del consumidor más débil en China continental. Esto ha llevado a una recuperación irregular tras los últimos años.

Además, se señala que, debido a este entorno, las marcas de lujo están revisando su presencia física, cerrando tiendas con bajo rendimiento y elevando unas pocas ubicaciones icónicas (flagships) para centrarse en narrativas de marca que atraigan tráfico de mayor valor.

El consumidor chino es altamente sofisticado y valora la personalización; el 69.9% espera productos y servicios a medida, y el 69,5% se siente más conectado con una marca cuando el contenido coincide con sus intereses.

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Alba Servín

Coeditora de Suplementos Financieros y Especiales. Periodista especializada en temas relacionados con mercados financieros, fondos de inversión, uniones de crédito, seguros, pensiones y finanzas personales. Coeditora de los reportes especiales de El Economista, como Universidades, Salud, Coworking y Turismo.

Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

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