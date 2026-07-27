SEP mantiene diálogo con la UNAM por anomalías en examen de ingreso; inscripciones siguen suspendidas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene comunicación permanente con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para dar seguimiento a las anomalías detectadas en el examen de admisión a licenciatura, confirmó este lunes el titular de la dependencia, Mario Delgado.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario informó que desde que surgieron las inconsistencias en los resultados del proceso de ingreso ha estado en contacto con el rector Leonardo Lomelí, quien conformó un consejo técnico para investigar lo ocurrido y emitir un diagnóstico.

"Hemos estado en contacto con el rector Lomelí desde que se empezó a tener esta información. Me comentó la conformación de un consejo técnico para evaluar y tener un diagnóstico de lo que había sucedido", señaló Delgado.

El secretario explicó que, mientras concluyen las investigaciones, la UNAM decidió posponer el inicio de las inscripciones, originalmente programadas para este lunes 27 de julio, y reiteró que la SEP brindará el respaldo necesario una vez que la universidad determine las acciones a seguir.

"Están evaluando qué medidas se tomarán. Estamos ahí para apoyar en lo que sea necesario", afirmó. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que corresponde a la UNAM atender la situación debido a su carácter de institución autónoma, por lo que evitó pronunciarse sobre las posibles soluciones.

"La UNAM es una institución autónoma y con mucho prestigio. Le corresponde encontrar las alternativas para resolver este problema y brindar certidumbre a las y los jóvenes que presentaron el examen", expresó la primera mandataria.

En tanto, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Ricardo Villanueva, explicó que las autoridades universitarias detectaron un comportamiento atípico en los resultados del examen, por lo que será necesaria una revisión tanto de los aspectos tecnológicos como de los académicos.

Detalló que el proceso de admisión se realizó por primera vez mediante una plataforma virtual, la cual incorpora herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles conductas de fraude académico. No obstante, aclaró que el cambio de modalidad no implica, por sí mismo, que exista una irregularidad.

"Hay un comportamiento atípico que debe ser observado. Se revisará tanto el componente tecnológico como la parte académica de los reactivos", indicó.

Villanueva añadió que otras instituciones de educación superior han implementado con éxito exámenes de admisión en línea, por lo que el modelo digital no representa un problema en sí mismo. Sin embargo, enfatizó que el comité técnico analizará integralmente el proceso para determinar el origen de las anomalías y definir las medidas correspondientes.

Hasta el momento, la UNAM no ha informado una nueva fecha para reanudar las inscripciones, las cuales permanecerán suspendidas mientras concluye la revisión del proceso de admisión.