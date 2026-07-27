Marchan y exigen aplicación de prueba presencial

Docenas de aspirantes rechazados y padres de familia marcharon este lunes en Ciudad Universitaria (CU) para exigir se repita la aplicación del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero de manera presencial.

Con pancartas y consignas en las que mostraban su absoluto rechazo al uso de la Inteligencia Artificial para hacer trampa en el examen, las y los jóvenes, muchos acompañados de sus padres, se reunieron la mañana de este lunes en zonas cercanas a CU para emprender su marcha hacia la Bliblioteca Central y la Torre de Rectoría de la UNAM.

En el lugar, los inconformes cuestionaron los resultados del examen, entregados el pasado 17 de julio, y en los acusaron irregularidades en el proceso de aplicación, así como un incremento en los puntajes requeridos para ingresar a las carreras universitarias.

Por ello, exigieron que se repita el examen pero de manera presencial para evitar que los aspirantes hagan trampa con el apoyo de la inteligencia artificial.

Aparte, otro grupo de inconformes entregaron un pliego petitorio a autoridades de la UNAM para exigir examen presencial

“Se solicita que la Universidad Nacional Autónoma de México, en ejercicio de su autonomía y responsabilidad social, determine que el concurso de selección de ingresos a nivel licenciatura se efectúe de manera única y exclusivamente presencial en todas las convocatorias futuras, con la finalidad de asegurar la equidad en las condiciones de aplicación, erradicar imponderables tecnológicos ajenos al sustentante y brindar certeza sobre la transparencia del proceso”, señala la petición.

Tras recibir el documento, autoridades universitarias informaron a los manifestantes que la postura institucional se dará a conocer mediante un pronunciamiento público e invitaron a mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

No obstante, otro grupo de manifestantes rechazó este pliego petitorio al advertir que no se incluye la exigencia de anular los resultados del pasado examen y aplicarlo de nueva cuenta, por lo que señalaron que se entregará otro documento en los próximos días.

La UNAM anunció el pasado 24 de julio la suspensión provisional de la inscripción a licenciatura hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos que fue convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para revisar el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 y presente sus conclusiones y recomendaciones.