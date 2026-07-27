Instalan Comisión para revisar trampas en examen de admisión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), instaló la Comisión Técnica encargada de revisar posibles irregularidades y trampas cometidas en la aplicación del primer examen de admisión a la universidad totalmente en línea.

El evento fue encabezado por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, quien llamó a las y los 16 especialistas integrantes de dicha comisión a llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, con el fin de dar certidumbre a todos aquellos que participaron en este examen de admisión.

Reunidos en la sala 1 de la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario de la Torre de Rectoría, el rector enfatizó que “no podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”.

Durante la instalación de la Comisión, el rector también entregó el informe técnico elaborado por diversas áreas responsables del proceso de ingreso.

Ante esto, el rector Lomelí dijo a las y los integrantes de la Comisión “siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a las y/o los funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información, así como en libertad de solicitar información sobre los procedimientos que se llevaron a cabo”.

Ello al afirmar que todas las opciones están sobre la mesa, que ninguna está descartada pues, aseguró, la Universidad está interesada, en primer lugar, en esclarecer lo que ocurrió, en explicarle de manera clara a la sociedad qué pasó y por qué pasó, buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM.

También, extraer lecciones útiles, no solo para la Universidad, sino para el conjunto de las instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación de este tipo para prevenirlas.