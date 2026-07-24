UNAM suspende trámites e inscripciones temporalmente tras polémica por puntajes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este viernes que suspenderá de manera provisional los trámites de entrega de documentos y las inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1.

Esta decisión se tomó luego de que la publicación de los resultados, el pasado viernes 17 de julio, generara cuestionamientos entre los aspirantes y usuarios de redes sociales, quienes señalaron incrementos inusuales en los puntajes mínimos de ingreso, especialmente en carreras de alta demanda.

En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria y a los aspirantes de primer ingreso en todas sus licenciaturas, la institución indicó que la suspensión se mantendrá hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos, convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para revisar el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, presente sus conclusiones y recomendaciones en los próximos días.

La máxima casa de estudios del país detalló que el propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de admisión y garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria.

Asimismo, indicó que informará oportunamente a través de sus canales oficiales las determinaciones que adopten las autoridades competentes respecto a la continuidad del proceso.

"La UNAM actúa en todo momento con la convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica", señaló la institución, y agregó que esta conducta constituye el eje rector para que la comunidad de estudiantes, académicos, funcionarios y trabajadores realicen sus tareas cotidianas en favor de las libertades de cátedra, de investigación y de la autonomía universitaria.

A su vez, la universidad reiteró su compromiso con la transparencia institucional y la protección del derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad para todos los aspirantes.