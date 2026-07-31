UNAM desmiente comunicado falso sobre examen de admisión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintió un comunicado falso que circula en redes sociales sobre el proceso de admisión a licenciatura tras la controversia registrada por los resultados del examen realizado completamente en línea y aclaró que no habrá dos evaluaciones para determinar el ingreso al ciclo escolar 2026-2027.

Ante la confusión generada entre aspirantes y sus familias, la UNAM precisó que la medida aprobada por sus autoridades académicas contempla un solo examen de control presencial, cuyo objetivo será verificar los resultados obtenidos en la evaluación original y garantizar que el proceso de selección se haya desarrollado bajo criterios de equidad e imparcialidad.

¿Habrá uno o dos exámenes de admisión en la UNAM?

La información falsa difundida en redes sociales señalaba que los aspirantes tendrían que realizar dos evaluaciones: primero, un examen de control y posteriormente una prueba diagnóstica antes de poder inscribirse.

La UNAM aclaró que esa versión es falsa. La Comisión Técnica que revisó el proceso de ingreso recomendó aplicar un solo examen de control presencial para verificar los resultados obtenidos en la prueba original.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aceptó la recomendación y señaló que no se trata de un nuevo examen de admisión, sino de un mecanismo de control contemplado en la propia convocatoria para dar certeza sobre los resultados y garantizar condiciones equitativas entre los aspirantes.

¿Quiénes deberán presentar el examen de control?

La UNAM tampoco estableció que todos los aspirantes que participaron en el concurso tengan que repetir la evaluación.

De acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Técnica, serán convocadas las personas que ya recibieron un aviso de selección para ingresar a la UNAM mediante el examen original.

También se contempla a quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor puntaje que permitió el ingreso a cada carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026. Esto busca considerar a aspirantes que pudieron haber quedado fuera como consecuencia de las irregularidades detectadas en el proceso.

Por ello, el número de personas que deberán realizar la prueba de control no debe confundirse con los 21,962 aspirantes que originalmente fueron seleccionados mediante el Concurso de Selección, cifra reportada por la UNAM al publicar los resultados.

¿Por qué la UNAM aplicará un examen de control?

La decisión se tomó después de que la UNAM detectara elementos que generaron dudas sobre la confiabilidad de algunos resultados del concurso de ingreso a licenciatura.

El 24 de julio, la UNAM había suspendido provisionalmente los trámites de entrega documental e inscripción correspondientes al ciclo 2026-2027/1, mientras una Comisión Técnica revisaba el desarrollo del proceso, sus procedimientos y los resultados obtenidos.

Días después, la Comisión presentó sus recomendaciones al rector, entre ellas la aplicación del examen de control presencial para verificar los resultados y preservar los principios de objetividad, imparcialidad y equidad.

UNAM pide ignorar comunicados no oficiales

Ante la circulación de versiones falsas, la Universidad pidió a los aspirantes mantenerse atentos únicamente a la información que sea difundida mediante sus canales institucionales.

La UNAM informó que próximamente dará a conocer los pasos y detalles para la aplicación del examen de control, por lo que los aspirantes deberán esperar las indicaciones oficiales antes de acudir a alguna sede o realizar cualquier trámite.

Para consultar información sobre el proceso de ingreso, la Universidad mantiene disponible el sitio de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), donde se publica el cronograma y la información correspondiente al Concurso de Selección 2026.

La principal aclaración, por ahora, es que no habrá un esquema de dos exámenes de admisión como señalan los comunicados apócrifos: la medida anunciada por la UNAM contempla un examen de control presencial para verificar los resultados del proceso.