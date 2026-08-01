¿WhatsApp se quedó sin espacio? Así puedes liberar almacenamiento sin borrar conversaciones importantes

Si tu WhatsApp comenzó a mostrar advertencias de falta de espacio o notas que la aplicación funciona más lenta de lo habitual, es probable que el almacenamiento de tu teléfono esté cerca de agotarse. La buena noticia es que la plataforma cuenta con herramientas para identificar qué archivos ocupan más memoria y eliminarlos sin necesidad de borrar todos tus chats.

La aplicación permite revisar fotos, videos, documentos y audios almacenados, además de localizar archivos duplicados o de gran tamaño para liberar espacio de forma rápida.

Cómo revisar cuánto espacio ocupa WhatsApp

Antes de comenzar a eliminar archivos, es recomendable verificar cuánto almacenamiento utiliza la aplicación.

Para hacerlo:

Abre WhatsApp .

Toca el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.

Entra en Ajustes .

Selecciona Almacenamiento y datos .

Ingresa a Administrar almacenamiento .

En esta sección aparecerá la cantidad de espacio que ocupa WhatsApp en el dispositivo, además de un desglose de los chats y archivos que consumen más memoria.

También es posible revisar el almacenamiento de una conversación específica al abrir el chat, tocar el nombre del contacto o grupo y seleccionar Administrar almacenamiento.

Cómo eliminar archivos grandes y liberar espacio

Una de las formas más efectivas de recuperar almacenamiento es borrar fotos, videos o documentos pesados que ya no sean necesarios.

Desde Administrar almacenamiento, WhatsApp permite:

Revisar los archivos más grandes.

Identificar contenido reenviado muchas veces.

Ordenar los archivos por tamaño, fecha o antigüedad.

Buscar imágenes, videos o documentos específicos.

Para eliminar archivos:

Entra a Administrar almacenamiento . Selecciona el chat o canal. Mantén presionado el archivo que deseas borrar. Marca uno o varios elementos. Toca el ícono del bote de basura . Si existen archivos duplicados, selecciona Eliminar todas las copias .

Es importante considerar que, una vez eliminados de esta manera, los archivos se borran de forma permanente para el usuario y ya no podrán descargarse nuevamente desde el chat. Sin embargo, los demás participantes de la conversación seguirán conservando esos archivos.

También puedes borrar archivos desde la búsqueda

Otra alternativa consiste en utilizar el buscador de WhatsApp para localizar contenido específico.

Solo debes:

Tocar la barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la lista de chats.

Elegir la categoría Fotos , Videos o Documentos .

Abrir el archivo.

Presionar el menú de tres puntos y seleccionar Eliminar .

Si lo deseas, también puedes eliminar el archivo de la galería del teléfono para recuperar aún más espacio.

Cómo vaciar un chat sin salir del grupo

Si un grupo o conversación acumula cientos de imágenes, videos y documentos, WhatsApp permite eliminar únicamente el contenido multimedia.

Los pasos son:

Abre el chat.

Toca Más > Vaciar chat .

Activa la opción Borrar contenido multimedia .

Elige qué deseas eliminar:

Fotos

Videos y GIF

Documentos

Stickers

Audios

Confirma la acción.

También existe la opción de Vaciar chat, que elimina mensajes y archivos, aunque la conversación seguirá apareciendo en la lista de chats y el usuario permanecerá dentro del grupo.

Haz una copia de seguridad antes de borrar archivos

Antes de eliminar contenido, WhatsApp recomienda realizar una copia de seguridad en tu cuenta de Google, especialmente si existen fotos, documentos o conversaciones importantes que podrían perderse de forma definitiva.¿Qué pasa cuando el teléfono tiene muy poco espacio?

Cuando el almacenamiento del dispositivo llega a niveles críticos, WhatsApp puede dejar de funcionar correctamente e incluso mostrar alertas para que el usuario libere memoria antes de seguir utilizando la aplicación.

En esos casos, además de borrar archivos desde WhatsApp, también puede ser necesario eliminar contenido del teléfono, como aplicaciones, descargas o archivos multimedia que ya no se utilicen.