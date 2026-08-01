Retos estructurales condicionan el aprovechamiento del 'tech boom' en México: J.P. Morgan

México aún enfrenta desafíos importantes para aprovechar plenamente las oportunidades derivadas del auge tecnológico y la relocalización de cadenas productivas. Está yendo a la dirección correcta con el Plan México, pero no se debe perder de vista que no es nada más el tema de fierros, ni de maquinaria, sino también la estrategia para potenciar el capital humano que nos debe permitir pensar en el largo plazo, consideró el economista en jefe para México en J.P. Morgan, Gabriel Lozano.

Sin la inversión privada, no hay elementos para incorporar una participación más activa del mercado doméstico en el crecimiento económico, subrayó.

La construcción sigue vulnerable, afectando al consumo y todavía no se sabe si tendremos reglas del juego más claras acerca del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, lo que sigue reduciendo las expectativas de inversiones.

Entrevistado por El Economista, dijo que “México tiene que demostrar que puede tener un aporte mayor a la economía mundial, precisamente por las cadenas productivas que tiene con Estados Unidos y Canadá”.

En el banco global tienen la expectativa de que sí se firmará una renovación del acuerdo comercial T-MEC, pero matizó que será hasta el próximo año cuando lo tendremos firme.“Todo se está configurando para asumir que lo que estamos presenciando es una renegociación, lo que implica que tardará aún más”.

Resaltó que el crecimiento económico alcanzado el año pasado, de 0.6%, fue resultado de la demanda externa. Hoy, vemos también datos muy sólidos vinculados al “tech boom”, en la manufactura no automotriz, pero una economía doméstica que sigue mostrando signos de debilidad.

T-MEC y la institucionalidad

Lozano explicó que al concluir el ciclo de recortes en la tasa de interés puede mejorar las condiciones para el consumo y la inversión privada, pero aclaró que el principal obstáculo sigue siendo la incertidumbre sobre las reglas del juego tanto del T-MEC como del marco regulatorio doméstico.

“La economía es institucionalidad. Si tienes un marco legal fuerte y credibilidad en las instituciones, puedes sentar bases para un crecimiento sostenido”, sostuvo.

Reconoció que persisten limitaciones importantes en infraestructura, energía, agua y conectividad que están frenando nuevas decisiones de inversión.

De no resolverse estos cuellos de botella, México corre el riesgo de mantenerse únicamente como ensamblador dentro de la cadena regional de valor, mientras Estados Unidos conserva los segmentos de mayor valor agregado vinculados con centros de datos, semiconductores y desarrollo tecnológico.

Sin la inversión privada, no hay elementos para incorporar una participación más activa del mercado doméstico en el crecimiento económico, subrayó.

La construcción sigue vulnerable, afectando al consumo y todavía no se sabe si tendremos reglas del juego más claras acerca del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, lo que sigue reduciendo las expectativas de inversiones.

Entrevistado por El Economista, dijo que “México tiene que demostrar que puede tener un aporte mayor a la economía mundial, precisamente por las cadenas productivas que tiene con Estados Unidos y Canadá”.

En el banco global tienen la expectativa de que sí se firmará una renovación del acuerdo comercial T-MEC, pero matizó que será hasta el próximo año cuando lo tendremos firme.“Todo se está configurando para asumir que lo que estamos presenciando es una renegociación, lo que implica que tardará aún más”.

Resaltó que el crecimiento económico alcanzado el año pasado, de 0.6%, fue resultado de la demanda externa. Hoy, vemos también datos muy sólidos vinculados al “tech boom”, en la manufactura no automotriz, pero una economía doméstica que sigue mostrando signos de debilidad.

T-MEC y la institucionalidad

Lozano explicó que al concluir el ciclo de recortes en la tasa de interés puede mejorar las condiciones para el consumo y la inversión privada, pero aclaró que el principal obstáculo sigue siendo la incertidumbre sobre las reglas del juego tanto del T-MEC como del marco regulatorio doméstico.

“La economía es institucionalidad. Si tienes un marco legal fuerte y credibilidad en las instituciones, puedes sentar bases para un crecimiento sostenido”, sostuvo.

Reconoció que persisten limitaciones importantes en infraestructura, energía, agua y conectividad que están frenando nuevas decisiones de inversión.

De no resolverse estos cuellos de botella, México corre el riesgo de mantenerse únicamente como ensamblador dentro de la cadena regional de valor, mientras Estados Unidos conserva los segmentos de mayor valor agregado vinculados con centros de datos, semiconductores y desarrollo tecnológico.