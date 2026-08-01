Licencia permanente ¿cuál es la fecha límite para tramitarla este 2026?

El tema de la licencia de conducir permanente (licencia permanente) de la Ciudad de México está nuevamente en tendencia, debido a que Juan Pablo de Botton Falcón, Secretario de Administración y Finanzas de la capital recordó a la ciudadanía que está por concluir el periodo para realizar este trámite.

Y no es para menos, porque con este documento que relanzó la jefa de Gobierno Clara Brugada, los interesados (mayores de edad) podrán ahorrarse la necesidad de tener que renovar periódicamente su permiso de conducir.

Fue el lunes 27 de julio - cuando el funcionario presentó su informe de finanzas públicas al segundo trimestre de 2026 - que resurgió el tema, toda vez que la licencia permanente junto con otros beneficios fiscales permitieron incrementar 2.6 veces la inversión pública, durante el primer semestre de 2026.

“Estamos hablando de que se ejercieron 10, 758 millones de pesos adicionales, año anterior (2025)”, refirió.

Juan Pablo de Botton Falcon detalló que desde el 16 de noviembre de 2024 ( fecha en que se puso en marcha el plan para otorgar nuevamente la licencia permanente ), “ya son más de 2 millones de licencias permanentes emitidas”.

“Ha sido un programa sumamente exitoso, en cuanto a su alta aceptación por parte de la ciudadanía”, expresó al tiempo que recordó que este programa sigue vigente, pero que se acerca la fecha para decirle adiós.

¿Cuándo es la fecha límite para tramitar la licencia permanente?

El último día para tramitar la licencia permanente es el 31 de diciembre de 2026.

Esta fecha se designó el 18 de noviembre de 2025 , justo cuando faltaba mes y medio para que el programa de licencias permanentes concluyera (31 de diciembre de 2025), pero debido a su aceptación entre la ciudadanía, Clara Brugada otorgó una prórroga y detalló en conferencia de prensa que la expedición de este documento se mantendría durante todo el 2026.

Sin duda, comentó Juan Pablo de Botton Falcon, el beneficio de tramitar esta licencia es permanente y destacó que alrededor de 1,200,000 licencias se emitieron en la Tesorería, pero otras 500,000 se han emitido de formato digital.

La innovación del formato digital ha permitido reducir los tiempos de atención y quien la emite en digital, luego puede ir a imprimir su licencia permanente.

Requisitos para tramitar la licencia permanente de conducir

Identificación Oficial (INE, Cédula Profesional, Pasaporte, Tarjeta de Residencia o Cartilla del Servicio Militar)

Línea de Captura Pagada (1,500 pesos)

Comprobante de domicilio en CDMX o el Estado de México

Licencia de Conducir Tipo A (Únicamente expedida por la Semovi CDMX)

El trámite se puede hacer en línea, siempre que el solicitante tenga una cuenta Llave CDMX

En el caso de quienes son primera vez, deben presentar y aprobar un examen teórico compuesto por 20 preguntas, todas formuladas bajo el formato de opción múltiple.

¿Dónde se genera la cita?

En la app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ . Selecciona la opción “Evaluación de licencia permanente” y posteriormente “Continuar”.

¿Cómo tramitar la licencia permanente CDMX en línea?

Tener una cuenta Llave CDMX

Ingresa a licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

Inicia sesión con tu Llave CDMX

Elige “Nuevo Trámite”

Seleccionar “Nunca he tramitado una Licencia Tipo A”

Escoge la opción “Realiza tu evaluación en línea”

Inicia tu examen en línea

¿Quiénes no pueden obtener la licencia permanente?

Personas que hayan sido sentenciadas por delitos viales graves.

Personas que hayan sido responsables de la muerte de alguien al conducir.

Personas que hayan sido sancionados en el programa conduce sin alcohol.

Preguntas frecuentes: Emisión licencia por primera vez (sin antecedente de tener una licencia en CDMX)

Preguntas frecuentes: Con antecedente de licencia en CDMX

Con información de María Fernanda Sosa y Paul Constantino.