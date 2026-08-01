No es receta: lechuga, cilantro y perejil mexicanos, bajo la lupa por brote de ciclosporiasis en EU

La investigación sobre el mayor brote de ciclosporiasis en Estados Unidos sigue ampliándose y ya no se centra únicamente en la lechuga iceberg. Ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también analiza si el cilantro y el perejil pudieron haber contribuido a la propagación de la enfermedad, mientras los casos continúan en aumento y crece la preocupación entre consumidores, supermercados y restaurantes.

Aunque la lechuga iceberg procesada por Taylor Farms fue el primer producto vinculado por las autoridades sanitarias al brote, la aparición de nuevos contagios incluso después del retiro de esos alimentos ha llevado a los investigadores a explorar otras posibles fuentes de contaminación.

La lechuga fue el primer alimento relacionado

La FDA informó que sus investigaciones de rastreo apuntan a lechuga iceberg suministrada por Taylor Farms y servida en restaurantes Taco Bell de varios estados como una de las fuentes del brote.

Tras ello, la empresa retiró voluntariamente los productos potencialmente afectados del mercado el 17 de julio y posteriormente cerró temporalmente su planta de procesamiento ubicada en el centro de México.

Sin embargo, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, aseguró que hasta el momento no existe evidencia de que la lechuga mexicana haya sido la causa del brote, por lo que las investigaciones continúan en ambos países.

Ahora también investigan cilantro y perejil

La preocupación aumentó después de que el excomisionado de la FDA, Scott Gottlieb, reveló que distintos focos del brote registrados en regiones como los Grandes Lagos, Nueva York y Carolina del Norte parecen tener un elemento en común: el consumo de cilantro y perejil provenientes del centro de México.

No obstante, aclaró que las autoridades todavía no han identificado una fuente definitiva y que ambos productos permanecen únicamente bajo investigación.

En Carolina del Norte, las autoridades sanitarias informaron que el cilantro y el perejil aparecieron con frecuencia entre los ingredientes consumidos por las personas que enfermaron, aunque reconocieron que podría haber múltiples fuentes de exposición al parásito.

¿Qué pudo provocar la contaminación?

De acuerdo con Scott Gottlieb, la hipótesis principal es que ocurrió un episodio de contaminación ambiental que alcanzó varios campos agrícolas de una misma región.

Entre las posibles causas mencionó el uso de agua contaminada para riego, inundaciones, desbordamientos de sanitarios portátiles utilizados por trabajadores agrícolas o incluso la ruptura de un canal de drenaje, situaciones que habrían permitido que aguas residuales llegaran a las zonas de cultivo.

Aun así, enfatizó que se trata únicamente de hipótesis y que la investigación sigue en curso para determinar el origen exacto.

Casos de ciclosporiasis siguen aumentando en Estados Unidos

El brote no ha dejado de crecer desde que fue detectado en mayo.

El 10 de julio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaban 843 casos confirmados y alrededor de 1,500 sospechosos.

Cuatro días después, la cifra ya rondaba los 7,000 casos confirmados y probables en 34 estados.

Para el 28 de julio, los CDC contabilizaban 4,173 casos confirmados por laboratorio y más de 7,400 sospechosos, mientras que Michigan acumulaba 9,680 casos reportados por sus autoridades estatales y 160 hospitalizaciones.

Un día después, el brote volvió a escalar. Los CDC informaron 6,707 casos confirmados por laboratorio y más de 11,500 sospechosos, mientras Michigan seguía siendo el estado con mayor número de personas afectadas.

Scott Gottlieb advirtió que el número real de enfermos podría ser entre 10 y 20 veces superior al reportado oficialmente, debido a que muchos pacientes no son diagnosticados mediante pruebas de laboratorio.

Miedo ya impacta a restaurantes y supermercados

La incertidumbre sobre qué alimentos son seguros ha comenzado a modificar los hábitos de consumo en Estados Unidos.

Datos de la firma Placer.ai muestran que Taco Bell registró una caída de hasta 20.8% en la afluencia de clientes el 23 de julio respecto al promedio de los meses anteriores. También disminuyeron las visitas a cadenas como Chopt, Chipotle y Panera Bread.

El efecto también llegó a los supermercados. Según NielsenIQ, las ventas de lechuga fresca en Estados Unidos bajaron 9% en una semana y 19% respecto a dos semanas antes.

Ante el temor de una contaminación más amplia, Scott Gottlieb aseguró que algunos grandes productores, supermercados y cadenas de restaurantes ya dejaron de abastecerse de productos agrícolas procedentes del centro de México relacionados con la investigación, aunque no identificó a las empresas involucradas.

CNA pide no responsabilizar a México sin pruebas

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) consideró irresponsable atribuir el brote de ciclosporiasis a productos mexicanos mientras la investigación de la FDA permanece abierta y sin una fuente confirmada.

El organismo señaló que, hasta ahora, no existe evidencia científica concluyente que demuestre que la contaminación se originó en México y recordó que las propias autoridades estadounidenses continúan investigando otras posibles fuentes de exposición, además de la lechuga iceberg.

El CNA también destacó que la industria agroalimentaria mexicana opera bajo estrictos protocolos de inocuidad y trazabilidad para los productos destinados a la exportación, por lo que pidió evitar conclusiones anticipadas que puedan afectar injustificadamente a los productores nacionales y al comercio bilateral. Asimismo, llamó a esperar los resultados definitivos de las investigaciones que realizan de manera coordinada autoridades de México y Estados Unidos.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora, que se transmite al consumir alimentos o agua contaminados con materia fecal humana.

Entre sus principales síntomas se encuentran la diarrea acuosa o explosiva, pérdida del apetito, náuseas, vómito, fiebre, cólicos abdominales, fatiga y deshidratación.

Sin tratamiento, la infección puede prolongarse durante varias semanas e incluso presentar recaídas, aunque rara vez pone en riesgo la vida.

Las autoridades sanitarias recomiendan lavar cuidadosamente frutas y verduras frescas y cocinar los alimentos cuando sea posible, ya que temperaturas superiores a los 70 grados centígrados ayudan a eliminar el parásito.

Por ahora, la FDA insiste en que la investigación permanece abierta y que todavía no existe evidencia definitiva para señalar una única fuente del brote, por lo que la lechuga, el cilantro y el perejil continúan bajo análisis como posibles vehículos de transmisión.

Con información de agencias