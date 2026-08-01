Remodelar para elevar la rentabilidad de los espacios comerciales

El crecimiento del comercio electrónico ha obligado a las tiendas y centros comerciales a replantear su propuesta de valor, pues acudir a un establecimiento físico ya no responde únicamente a la compra de un producto, sino también a la búsqueda de una experiencia.

José Francisco Arévalo, gerente de Operaciones de GAYA, explicó que la renovación de un centro comercial va mucho más allá de una mejora estética.

La modernización de estos espacios se ha convertido en una estrategia para fortalecer la competitividad de los espacios comerciales, atraer más visitantes y elevar la rentabilidad de los inmuebles.

De acuerdo con datos publicados por Journal of Marketing, tras la remodelación de tiendas comerciales, las ventas a nuevos clientes pueden aumentar hasta 44%, mientras que las dirigidas a compradores recurrentes crecen entre 7 y 10 por ciento.

"Más que actualizar acabados o sustituir mobiliario, modernizar los centros comerciales implica replantear la función del establecimiento para responder a las nuevas expectativas del consumidor y alinearlo con objetivos como incrementar la afluencia, prolongar el tiempo de permanencia y generar más oportunidades de compra", afirmó Arévalo.

El especialista señaló que un espacio más eficiente permite optimizar el área comercial, aumentar el tiempo de permanencia de los visitantes, generar mayores oportunidades de compra cruzada y fortalecer la percepción de valor del establecimiento.

Más valor comercial

De acuerdo con el estudio Retrato del México Actual 2025, elaborado por ACSI Research, ocho de cada 10 mexicanos prefieren realizar sus compras de forma presencial, lo que confirma que las tiendas físicas mantienen un papel relevante en el mercado.

En este contexto, la remodelación de espacios comerciales abarca cambios en la distribución de las áreas para facilitar recorridos más intuitivos, la creación de zonas de experiencia de marca y descanso, así como espacios multifuncionales.

También incorpora tecnologías digitales, áreas de autopago y sistemas que permiten una administración más eficiente del inventario, además de adaptar las instalaciones a nuevos formatos de servicio, como el retiro de compras en línea o los modelos híbridos de atención.

"En un entorno donde el consumidor compara con facilidad las opciones disponibles entre los canales físicos y digitales, la renovación de los centros comerciales representa una oportunidad para diferenciarse mediante una mejor experiencia del consumidor", agregó Arévalo.

Para propietarios, inversionistas y operadores del sector inmobiliario, estas adecuaciones también pueden traducirse en mayores niveles de ocupación, una mayor permanencia de los visitantes y un incremento en el atractivo comercial de sus activos.