Comisión Técnica que revisa examen de ingreso de la UNAM prevé dar recomendación esta semana

Tras la polémica generada por los resultados del examen, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 inició de manera inmediata los trabajos para garantizar certeza y transparencia a la sociedad.

Ante la urgencia del caso, la institución detalló que esta misma semana la Comisión formulará una recomendación para asegurar que el proceso de ingreso se apegue estrictamente a los principios de inclusión, equidad, ética y a los valores universitarios.

Instalada en sesión permanente, comenzó los trabajos con la información proporcionada por la propia administración, además de solicitar evidencias a diversas dependencias universitarias para su análisis, se informó en un comunicado.

Con estas acciones, la Comisión buscará proponer rutas futuras y profundizar en la investigación de los hechos con el fin de deslindar posibles responsabilidades.