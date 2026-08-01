Spider-Man: Brand New Day dejó atrás a Avengers: Endgame antes de su estreno

La nueva película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, comenzó su recorrido en los cines haciendo historia. Spider-Man: Brand New Day logró 72 millones de dólares en funciones de preestreno en Estados Unidos, convirtiéndose en el mejor arranque previo al estreno registrado hasta ahora y dejando atrás la marca que durante años mantuvo Avengers: Endgame.

De acuerdo con Variety, la cinta de Sony Pictures y Marvel Studios superó los 60 millones de dólares que Avengers: Endgame obtuvo en sus funciones anticipadas de 2019, un récord que permanecía intacto hasta ahora.

Spider-Man supera el récord de Avengers: Endgame

Con 72 millones de dólares recaudados antes de su estreno oficial, Spider-Man: Brand New Day estableció un nuevo referente para la industria cinematográfica.

El desempeño alimenta las expectativas sobre el fin de semana de lanzamiento. Analistas de la industria estiman que la película podría recaudar entre 260 y 280 millones de dólares en Estados Unidos durante sus primeros días en cartelera, cifra que la colocaría como el segundo mejor estreno de la historia, únicamente por detrás de Avengers: Endgame, que debutó con 357 millones de dólares en el mercado estadounidense.

Incluso existen proyecciones más optimistas que apuntan a un estreno superior a 300 millones de dólares, aunque Sony mantiene una previsión más conservadora de entre 190 y 195 millones de dólares.

¿De qué trata Spider-Man: Brand New Day?

La historia transcurre cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, cuando el mundo ha olvidado por completo que Peter Parker es Spider-Man.

Ahora, Peter dedica su vida a combatir el crimen mientras enfrenta la soledad provocada por el hechizo que borró su identidad de la memoria de todos. Sus antiguos amigos continúan con sus vidas sin recordarlo, situación que desencadena un cambio personal que podría salirse de control.

Sin embargo, esa transformación también podría convertirse en la única esperanza para detener a una nueva amenaza que pone en riesgo a la ciudad y a las personas que todavía ama: un poderoso villano al que nadie puede ver.

Como resume la sinopsis oficial: "El mundo puede haber olvidado a Peter Parker, pero él no los ha olvidado a ellos".

Reparto y equipo creativo de Spider-Man: Brand New Day

La película es dirigida por Destin Daniel Cretton, mientras que el guion corre a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers, basado en los personajes creados por Stan Lee y Steve Ditko para Marvel Comics.

El elenco está encabezado por:

Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man.

Zendaya.

Sadie Sink.

Jacob Batalon.

Jon Bernthal.

Tramell Tillman.

Michael Mando.

Mark Ruffalo.

La producción estuvo a cargo de Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad y Rachel O'Connor.

También apunta a un estreno histórico a nivel mundial

Las previsiones internacionales también son elevadas. Las estimaciones apuntan a que Spider-Man: Brand New Day podría sumar entre 275 y 300 millones de dólares fuera de Estados Unidos durante su estreno, aunque especialistas consideran que la cifra podría ser mayor si mantiene el impulso de sus funciones anticipadas.

La película busca acercarse al desempeño de Spider-Man: No Way Home, que en 2021 consiguió 327 millones de dólares en taquilla internacional y 587 millones de dólares a nivel mundial durante su primer fin de semana, convirtiéndose en uno de los mayores estrenos de la historia del cine.

Con este inicio récord, Spider-Man: Brand New Day confirma que el héroe arácnido sigue siendo uno de los personajes más rentables del cine de superhéroes y que la nueva etapa de Peter Parker ha comenzado con un desempeño histórico en la taquilla.