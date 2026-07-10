Las claves económicas de la semana (6 al 10 de julio): De inflación, actividad industrial y consumo

Esta primera semana completa de julio estuvo marcada por datos económicos relevantes para México relacionados con consumo privado, el dato de inflación de junio, y el comportamiento de la actividad industrial durante mayo. Además el Banco de México dio a conocer las minutas de su última reunión de política monetaria realizada en junio.

Mientras que en Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) también publicó las actas de su más reciente reunión.

En tanto, en China se publicó el comportamiento de los precios al consumidor durante el sexto mes del año.

Te compartimos un breve recuento de los indicadores económicos de nuestro país y el mundo más importantes que se publicaron del lunes 6 al viernes 10 de julio para que disfrutes del fin de semana bien informado.

Inflación en México se moderó a 3.37% en junio

La inflación interanual de México se moderó en junio más de lo previsto, aunque el índice subyacente se mantuvo en el límite superior de la meta oficial, manteniendo la expectativa de que el Banco de México conservará su pausa monetaria durante un tiempo.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor desaceleró por tercer mes consecutivo, a un 3.37%, su menor nivel desde diciembre de 2020, de acuerdo con cifras divulgadas el jueves por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

A su vez, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque excluye productos de alta volatilidad, disminuyó a un 4.03%, su nivel más bajo desde abril de 2025 y su quinto descenso mensual seguido.

Aun así, permaneció por encima del objetivo permanente del Banco de México, de un 3%, con un margen de tolerancia de más/menos un punto porcentual.

Frente al mes previo, los precios al consumidor disminuyeron un 0.27% en junio, mientras que el componente subyacente avanzó un 0.24%.

Inflación al productor bajó a 2.10% durante junio en México

La inflación al productor en México bajó a 2.10% en junio de 2026, desde el nivel de 2.98% que había alcanzado en mayo, debido a la caída del precio internacional del petróleo y de la gasolina.

Según datos del Inegi, el Índice Nacional de Precios del Productor (INPP), incluido petróleo, disminuyó 0.87% a tasa mensual.

Los precios de las actividades secundarias (industria), incluido petróleo, cayeron 1.29% a tasa mensual, mientras que a tasa anual la inflación en este grupo de actividades fue de 1.79 por ciento.

La caída en la inflación mensual de dichas actividades resultó de una disminución de 10.30% en los precios del sector minería y de 0.66% en las industrias manufactureras.

Banxico prevé mantener la tasa de interés por expansión de la economía en 2T: Minutas

La ⁠junta de ⁠gobierno del Banco de México (Banxico) anticipó que la economía mexicana se expandirá en el segundo trimestre del 2026 y afirmó que será "apropiado" mantener hacia adelante la tasa de interés de referencia en ⁠su ⁠nivel actual, ⁠del 6.50%, según ⁠las minutas de su última reunión de política monetaria publicadas este jueves.

La mayoría de los miembros de la junta de gobierno del Banxico consideró que las expectativas de inflación de largo plazo permanecieron relativamente estables, aunque también estimó que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza, de acuerdo a las actas.

En tanto, se anticipa una expansión de la economía ⁠en el segundo trimestre, luego ⁠de la contracción vista en el primero. Entre enero y marzo, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó ⁠un 0.6% frente al trimestre previo, de acuerdo a datos oficiales.

Consumo en México registra magro avance de 0.1% durante abril

En abril del 2026 el gasto en bienes y servicios de las familias en territorio mexicano (consumo privado) creció marginalmente a un ritmo de 0.1% en comparación con marzo, de acuerdo, cifra que quedó por debajo de la estimación oportuna realizada por el Inegi a mediados de junio.

El crecimiento también fue sensiblemente menor al notable avance de 1.2% registrado en marzo, de acuerdo con las cifras del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) publicadas el 6 de julio.

El virtual estancamiento del consumo reflejó la baja del consumo de bienes de origen importado, que retrocedió 1.5% respecto de marzo.

En tanto, el consumo de bienes y servicios nacionales tuvo un repunte de 0.6%, producto de una expansión de 1.1% en el consumo de bienes y una ligera contracción de 0.1% en la compra de servicios.

Capital privado creció durante abril en México

En abril del 2026 la formación bruta de capital fijo (inversión fija) que se efectúa en territorio mexicano creció 4.0% en comparación con marzo, con lo que tuvo su mayor repunte mensual desde enero del 2019 (+4.7%), sin considerar los rebotes atípicos del 2020 por la irrupción de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con los datos del Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF), publicados por el Inegi, en su comparación interanual la inversión fija creció un sobresaliente 5.1%, lo que le permitió romper una racha de 19 meses de caídas interanuales.

En el detalle mensual por tipo de bien, contribuyeron al crecimiento tanto de los gastos en maquinaria y equipo, como los desembolsos en construcción, aunque estos últimos fueron los más dinámicos.

La construcción de tipo residencial –en la que predomina el capital privado– tuvo un espectacular crecimiento de 12.4%, mientras que la no residencial –con mayor aporte de recursos públicos–, creció apenas 0.1 por ciento.

Gracias a estos datos, la inversión total en construcción creció 6.5%, en contraste con la caída de 2.2% de marzo.

Actividad industrial en México regresa a terreno negativo durante mayo

La actividad industrial sigue lejos de afianzar una trayectoria de recuperación y en mayo pasado volvió a caer, perdiendo parte del terreno que había ganado el mes previo.

El Inegi detalló que durante el quinto mes del año retrocedió 0.8% de forma mensual, en contraste con la notable alza de 2.1% que tuvo en abril.

El indicador sumó así siete caídas mensuales en los últimos 12 meses y de forma interanual mostró una variación nula, luego de que en abril tuvo un avance de 1.8%, se observa en el seguimiento del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

Y si el motor del repunte industrial de abril fue el sector de la construcción, con una expansión mensual de 6.8%, en mayo fue ese mismo sector el que perdió fuelle y arrastró al indicador global a los números rojos, al caer 3.7 por ciento.

Exportaciones de México a Estados Unidos batieron récord en mayo

Las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron en mayo un valor de 54,180 millones de dólares, un récord para cualquier mes, según datos difundidos este martes por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

En ese mismo mes, México importó bienes de los Estados Unidos por un monto de 33,051 millones de dólares.

Con esos resultados, tanto las exportaciones como las importaciones a y desde Estados Unidos crecieron a tasas interanuales de 17.5 por ciento.

México captó divisas turísticas por 2,610 millones de dólares en vísperas del Mundial

México recibió durante mayo 2,610.1 millones de dólares en divisas turísticas, lo que representó una disminución de 0.3% en relación a igual mes del año pasado (en abril la caída fue de 2.3% y en marzo de 3.4%) y llegaron tres millones 921,172 turistas internacionales, 4.5% más que en 2025 (el mes previo creció 1.8%).

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el quinto mes del año reflejó un mejor escenario para el sector turístico en la víspera de la Copa Mundial de fútbol, luego de que en enero y febrero se incrementaron las divisas turísticas, posteriormente fueron a la baja.

Autoridades de la Fed mostraron mayor preocupación por la inflación en reunión de junio

La preocupación por la alta inflación fue mayor en ⁠la reunión de la Reserva Federal (Fed) del mes pasado, y los responsables siguieron el ejemplo del presidente del banco central, Kevin Warsh, ⁠y optaron por una declaración ⁠de política monetaria más concisa, a pesar del temor a que el aumento de los precios se esté generalizando y pueda requerir alzas de las tasas de interés.

Algunos participantes en la reunión celebrada los días 16 y 17 de junio consideraron que había motivos para subir las tasas de interés de inmediato.

Sin embargo, el debate general parecía estar dividido en partes iguales, revelaron el miércoles las minutas de la sesión.

"La mayoría de los participantes" consideraba escenarios en los que la inflación descendería por sí sola hacia el objetivo del 2% de la Fed, mientras que "la mayoría" también veía situaciones en las que se mantendría alta. "Casi todos" los miembros de ese grupo creían que, de darse ese caso, sería necesario subir las tasas de interés.

Inflación de la OCDE escaló en mayo hasta el 4.6%

La tasa de inflación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó en el 4.6% en el mes de mayo, un incremento de dos décimas respecto al dato del 4.4% registrado en abril y que supone alcanzar niveles máximos desde agosto de 2024, una escalada de precios previa a brevel acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que durante algunos días provocó una importante caída del precio del petróleo en las últimas semanas.

Los precios de la energía aumentaron un 15.8% en términos interanuales, por encima del dato de abril, situado en el 13.2%, con Canadá, Lituania, Turquía y Estados Unidos registrando porcentajes de incremento superiores al 20 por ciento.

Por su parte, los precios de los alimentos cayeron en 0.4 puntos porcentuales, hasta el 3.6%, mientras que la inflación subyacente --excluyendo alimentos y energía-- aumentó en dos décimas, hasta el 3.8 por ciento.

En concreto, los precios subieron de manera generalizada en 16 países de la organización, mientras que la inflación cayó en ocho de los países miembros y se mantuvo estable en otros 14 del total de 38 miembros.

Inflación en China se estabilizó durante junio por baja en precios de energía

Los precios al consumidor en China se estabilizaron en junio ante la baja en los precios de la energía y los productos básicos, según cifras oficiales divulgadas el jueves.

El índice de precios al consumidor (IPC), un indicador clave de la inflación, subió 1% interanual en junio, por debajo del 1.2% de mayo, indicó la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El IPC del mes pasado también se mantuvo por debajo de la meta gubernamental de 2% para el año.

La aceleración inflacionaria en China a causa de la guerra en Irán "continuó su reversión en junio con precios más bajos del petróleo y de muchas materias primas", comentó Julian Evans-Pritchard, jefe de economía china para Capital Economics.

(Con información de Belén Saldívar, Yolanda Morales, Roberto Morales, Sebastián Díaz, Alejandro de la Rosa y Octavio Amador.)