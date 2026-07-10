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Terremotos en Venezuela: Sube a 4,118 cifra de muertos y hay 16,740 heridos
Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio golpearon en especial el costero estado La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron.
El balance por el potente doble sismo que sacudió Venezuela hace dos semanas superó los 4,000 muertos y el número de heridos se mantuvo en casi 17,000, según un parte oficial del gobierno difundido el viernes.
Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio golpearon en especial el costero estado La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron. El doble sismo deja al menos 4,118 muertos y 16,740 heridos, detalla el informe difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en Telegram.