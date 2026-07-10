Terremotos en Venezuela: Sube a 4,118 cifra de muertos y hay 16,740 heridos

El balance por el potente doble sismo que sacudió Venezuela hace dos semanas superó los 4,000 muertos y el número de heridos se mantuvo en casi 17,000, según un parte oficial del gobierno difundido el viernes.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio golpearon en especial el costero estado La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron. El doble sismo deja al menos 4,118 muertos y 16,740 heridos, detalla el informe difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en Telegram.