México sube al Top-10 de los mayores captadores de IED en el mundo

México se colocó en 2025 en la posición 10 entre los mayores captadores de Inversión Extranjera Directa (IED) en el mundo, con 41,000 millones de dólares, de acuerdo con un informe publicado este martes por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Estados Unidos se mantuvo en la primera posición, con 277,000 millones de dólares, seguido de Singapur (151,000 millones), Hong Kong (116,000 millones), China (105,000 millones) y Brasil (77,000 millones).

Los flujos globales de IED aumentaron 6% hasta alcanzar los 1.6 billones de dólares en 2025, frente a los 1.5 billones de dólares de 2024.

Los flujos canalizados a través de los principales centros financieros y centros de inversión globales restaron aproximadamente 40,000 millones de dólares del total, en comparación con los -70,000 millones de dólares de 2024. Suiza e Irlanda, en ese orden, representaron la mayor parte del aumento.

Excluyendo los flujos canalizados en los principales centros financieros europeos, los flujos globales de IED se incrementaron 4% en comparación con 2024.

“A largo plazo, la IED se mantuvo débil en relación con otros indicadores de la actividad económica internacional. Durante el período 2010-2025, el producto interno bruto (PIB) y el comercio mundiales se expandieron de manera constante, mientras que el crecimiento de la IED fue moderado y volátil”, dijo la UNCTAD en su Informe Mundial sobre Inversiones 2026.

Los movimientos interanuales continuaron viéndose afectados por transacciones puntuales, reestructuraciones corporativas y flujos canalizados y otros flujos financieros, más que por cambios en la inversión productiva subyacente.

A pesar de esta débil tendencia a largo plazo, las entradas mundiales de inversión extranjera directa en 2025, excluyendo los flujos canalizados, fueron aproximadamente 10% superiores a su nivel promedio para el período 2010-2024.

Otros grandes captadores de IED fueron Reino Unido (75,000 millones de dólares), Alemania (74,000 millones), Canadá (67,000 millones) y Emiratos Árabes Unidos (48,000 millones).

En América latina y el Caribe, los anuncios de inversión en proyectos nuevos se debilitaron sustancialmente en 2025, con una caída de aproximadamente un tercio en el valor de los proyectos, de unos 170,000 millones de dólares en 2024 a menos de 120,000 millones en 2025.

El número de proyectos también disminuyó, lo que reforzó la desaceleración, especialmente en los sectores de manufactura y logística, aunque algunos grandes proyectos en energía y minería continuaron avanzando.

El descenso fue particularmente pronunciado en México, donde el valor de los proyectos nuevos cayó de 44,000 millones de dólares a 24,000 millones, y en Argentina, donde cayó de unos 37,000 millones de dólares a tan solo 1,400 millones. Brasil se mantuvo relativamente resistente, respaldado por proyectos a gran escala anunciados en TIC, energías renovables e industria.

“México siguió siendo el principal beneficiario de la IED en manufactura relacionada con la deslocalización cercana, pero la disminución en los valores anunciados para proyectos nuevos y en el número de proyectos en 2025 sugiere una mayor cautela por parte de los inversores, especialmente en actividades orientadas a la exportación expuestas a la incertidumbre de la política comercial”, dijo la UNCTAD.

En México, el Plan México formó parte de una estrategia más amplia para fortalecer la producción nacional, incrementar la inversión, fomentar el abastecimiento local en sectores seleccionados y consolidar la posición del país en las cadenas de valor norteamericanas. Lanzado en enero de 2025, el plan se implementó en un contexto de creciente incertidumbre en materia de política comercial y de mayor atención a la resiliencia de las redes de producción regionales.