Kevin Warsh designa a los responsables de renovar el modus operandi de la Reserva Federal de EU

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, bajo el liderazgo de su nuevo presidente, Kevin Warsh, que asumió el cargo hace dos meses, anunció los objetivos, así como los encargados de encabezar los cinco grupos de trabajo que modernizarán la manera en que el banco central estadounidense implementa su política monetaria, entre los que figuran el exgobernador del Banco de Inglaterra Mervyn King, así como inversores como Marc Andreessen o académicos como Thomas Sargent, Nobel de Economía en 2011.

"La economía estadounidense ha cambiado significativamente en la última generación, y nunca tanto como ahora", dijo el presidente de la Fed, que había anticipado a mediados de junio su intención de crear cinco grupos de trabajo externos para analizar cómo mejorar los medios y los métodos de la institución, así como las herramientas analíticas y los enfoques de política monetaria.

"El compromiso de la Reserva Federal con la estabilidad de precios y el máximo empleo es inquebrantable. Al igual que nuestra determinación de cumplir con nuestro mandato con rigor", declaró Warsh al presentar a los responsables de estos grupos de trabajo, entre los que se cuentan "las mentes más brillantes de diversas disciplinas" con el objetivo de asegurar que la Fed esté en la mejor posición para alcanzar sus objetivos.

Los cinco grupos de trabajo, codirigidos por asesores externos con amplia experiencia en sus respectivos campos, examinarán áreas fundamentales para la conducción general de la política monetaria estadounidense y, con el apoyo del personal de la Reserva Federal, operarán de forma independiente, con el mandato de basarse en la evidencia, proporcionar comentarios sinceros y generar conclusiones rigurosas para el Comité Federal de Mercado Abierto.

Un primer grupo encabezado por Peter R. Fisher, profesor de la Universidad de Washington; Arminio Fraga, fundador y presidente de Gávea Investimentos y expresidente del Banco Central de Brasil; junto con Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra, se encargará de la analizar cómo la Reserva Federal comunica las deliberaciones y decisiones de política monetaria en un contexto de incertidumbre.

De su lado, la política de balanza de la Fed, examinando sus costes y beneficios, así como implicaciones institucionales, correrá a cago de Karen Dynan, profesora de la Universidad de Harvard; Raghuram Rajan, profesor de la Universidad de Chicago y exgobernador del Banco de la Reserva de la India; junto con Jeremy Stein, profesor de la Universidad de Harvard y exgobernador de la Junta de la Reserva Federal.

Por su parte, Raj Chetty, profesor de la Universidad de Harvard; Doug McMillon, ex consejero delegado de Walmart; y Kevin Murphy, profesor de la Universidad de Chicago, se enfocaron en los datos y cómo mejorar la calidad y la puntualidad de las señales económicas reales que fundamentan las decisiones de política monetaria de la Fed.

Asimismo, para evaluar el impacto en la productividad y el empleo de nuevas tecnologías como la IA la Fed contará con Marc Andreessen, cofundador de Andreessen Horowitz; Charles I. Jones, profesor de la Universidad de Stanford; y Asha Sharma, vicepresidenta ejecutiva y CEO de Xbox en Microsoft.

Por último, Greg Mankiw, profesor de la Universidad de Harvard; Thomas Sargent, profesor de la Universidad de Nueva York y premio Nobel en 2011; junto con William White, investigador sénior del Instituto C.D. Howe y exasesor económico del Banco de Pagos Internacionales, liderarán el grupo encargado de revisar cómo la Fed comprende y responde a los factores que impulsan la inflación.