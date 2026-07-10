Actividad industrial regresa a terreno negativo en mayo; construcción marca el ritmo

La actividad industrial desarrollada en territorio mexicano sigue lejos de afianzar una trayectoria de recuperación y en mayo pasado volvió a caer, perdiendo parte del terreno que había ganado el mes previo.

Durante el quinto mes del año retrocedió 0.8% de forma mensual, en contraste con la notable alza de 2.1% que tuvo en abril, de acuerdo con datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El indicador sumó así siete caídas mensuales en los últimos 12 meses y de forma interanual mostró una variación nula, luego de que en abril tuvo un avance de 1.8%, se observa en el seguimiento del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

Y si el motor del repunte industrial de abril fue el sector de la construcción, con una expansión mensual de 6.8%, en mayo fue ese mismo sector el que perdió fuelle y arrastró al indicador global a los números rojos, al caer 3.7 por ciento.

En ambos casos el ritmo estuvo marcado por el subíndice de obras de edificación, que de crecer 8.4% en abril, pasó a caer 5.7% en mayo.

“A mitad del 2T-26, la producción industrial se contrajo nuevamente, luego del fuerte avance registrado en abril, lo que confirma que la mejora observada no logró sostenerse. Este desempeño refleja que la recuperación de la actividad industrial sigue sin consolidarse”, dijeron en un reporte Janneth Quiroz y Rosa Rubio, economistas del Grupo Financiero Monex.

El repunte constructivo de abril y el posterior declive de mayo coinciden con el ciclo de obras preparativas para la celebración del Mundial 2026 en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

Desafortunadamente la construcción no fue el único subsector industrial que cambió de verde a rojo, pues la actividad manufacturera dejó atrás el crecimiento de 1.3% de abril para marcar una caída de 0.1% en mayo.

Al interior de este renglón se computaron caídas en 11 de los 21 subíndices de actividad que registra el IMAI. Las cinco más significativas fueron las siguientes:

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, -2.9%

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, -2.3%

Industria del plástico y del hule, -1.7%

Fabricación de productos metálicos, -1.5%

Industrias metálicas básicas, -1.4%

En cuanto a la actividad minera y a las labores de electricidad, gas y agua, ambas se mantuvieron en contracción, con caídas de 0.1% y 0.5%, respectivamente.

De forma acumulada, la actividad industrial promedió un descenso interanual de 0.4% durante los primeros cinco meses del 2026, que es más tenue respecto de la contracción de 1.5% observad en el mismo lapso del 2026.

A mayo, mientras que la construcción muestra una leve recuperación de 1.5%, la manufactura está 1.5% abajo.

“Ambos sectores mantienen un desempeño heterogéneo, por lo que el sector secundario continúa mostrando un crecimiento moderado y aún insuficiente para impulsar una recuperación más sólida de la actividad económica interna”, afirmaron las economistas de Monex.