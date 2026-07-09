Banxico prevé mantener la tasa de interés por expansión de la economía en 2T: Minutas

La ⁠junta de ⁠gobierno del Banco de México (Banxico) anticipó que la economía mexicana se expanda en el segundo trimestre del año y afirmó que será "apropiado" mantener hacia adelante la tasa de interés de referencia en ⁠su ⁠nivel actual, ⁠del 6.50%, según ⁠las minutas de su última reunión de política monetaria publicadas este jueves.

La mayoría de los miembros de la junta de gobierno del Banxico consideró que las expectativas de inflación de largo plazo permanecieron relativamente estables, aunque también estimó que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza, de acuerdo a lasactas.

La inflación interanual de México se moderó en junio más de lo previsto, aunque el índice subyacente se mantuvo en el límite superior de la meta oficial, de acuerdo a cifras oficiales del instituto nacional de estadística, INEGI, publicadas el jueves.

Según esos datos, el Índice Nacional de Precios al Consumidor desaceleró por tercer mes consecutivo, a un 3.37%, su menor nivel desde diciembre de 2020.

A su vez, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque excluye productos de alta volatilidad, disminuyó a un 4.03%, su nivel más bajo desde abril de 2025 y su quinto descenso mensual seguido.

En las minutas publicadas este jueves, la mayoría de los miembros de la junta de gobierno ⁠señaló que se anticipa una expansión de la economía ⁠en el segundo trimestre, luego ⁠de la contracción vista en el primero. Entre enero y marzo, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó ⁠un 0.6% frente al trimestre previo, de acuerdo a datos oficiales.

La mayoría afirmó, además, que la debilidad de la actividad económica ha conducido a una brecha del producto negativa. Indicó que se proyecta que prevalezcan condiciones de holgura en el horizonte de pronóstico "que no dan lugar a presiones de demanda".

El Banxico mantuvo su tasa clave de interés en un 6.5% en su más reciente decisión de política monetaria ⁠y dejó en un 3.5% su pronóstico para la inflación general al cierre de 2026, mientras ajustó marginalmente su previsión para la inflación subyacente, de un 3.4% a un 3.5 por ciento.