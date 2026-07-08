Inflación en China se estabilizó durante junio por baja en precios de energía

Los precios al consumidor en China se estabilizaron en junio ante la baja en los precios de la energía y los productos básicos, según cifras oficiales divulgadas el jueves.

El índice de precios al consumidor (IPC), un indicador clave de la inflación, subió 1% interanual en junio, por debajo del 1.2% de mayo, indicó la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El IPC del mes pasado también se mantuvo por debajo de la meta gubernamental de 2% para el año.

La aceleración inflacionaria en China a causa de la guerra en Irán "continuó su reversión en junio con precios más bajos del petróleo y de muchas materias primas", comentó Julian Evans-Pritchard, jefe de economía china para Capital Economics.

Advirtió que "la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán podría renovar a corto plazo la presión inflacionaria", escribió Evans-Pritchard en una nota.