Inflación en México se moderó a 3.37% en junio por caída en los precios de las frutas y verduras

La inflación general en México se moderó a 3.37% a tasa anual en junio de 2026, impulsada a la baja por una caída en los precios de las frutas y verduras.

De esta manera, es el segundo mes consecutivo en el que la inflación está dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que es de 3% +/- un punto porcentual.

En mayo de 2026, la inflación en México había sido de 3.94% anual.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.27% a tasa mensual durante junio de 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Es la primera vez en al menos 10 años que la inflación mensual en junio es negativa.

La inflación subyacente, que excluye los precios de los productos más volátiles, fue de 0.24% mensual y 4.03% a tasa anual.

Dentro del componente subyacente, los precios de las mercancías y de los servicios subieron 0.18 y 0.30%, respectivamente, a tasa mensual.

En tanto que la inflación no subyacente cayó 2.04% de manera mensual y se ubicó 1.11% a tasa anual.

Es la mayor caída mensual de la inflación subyacente para un mes de junio en al menos los últimos 10 años.

El Inegi destacó que dentro de la inflación no subyacente, los precios de las frutas y verduras se desplomaron 8.99% respecto al mes inmediato anterior.

Destacó la caída del chile poblano, cuyo precio se desplomó 40% a tasa mensual; del jitomate, que bajó 39%, y del chile serrano que descendió 27 por ciento.

¿Cuáles fueron los productos que más bajaron?

Los productos genéricos que más bajaron de precio en junio de 2026 a tasa mensual y que tuvieron una mayor incidencia a la baja sobre la inflación general fueron:

Chile poblano: -40.43% Jitomate: -38.98% Chile serrano: -26.88% Uva: -18.96% Otros chiles frescos: -13.99% Pepino: -10.13% Limón: 8.94% Huevo: -7.21% Otras frutas: -2.61% Automóviles: -0.59%

En tanto que los productos que más subieron de precio de forma mensual y que tuvieron una mayor incidencia al alza sobre la inflación fueron: