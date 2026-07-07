Exportaciones de México a Estados Unidos baten récord en mayo

Las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron en mayo un valor de 54,180 millones de dólares, un récord para cualquier mes, según datos difundidos este martes por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

En ese mismo mes, México importó bienes de los Estados Unidos por un monto de 33,050 millones de dólares.

En el periodo de los últimos 12 meses, comprendido entre junio de 2025 y mayo 2026, las exportaciones de México hacia los Estados Unidos alcanzaron 558,000 millones de dólares (un incremento del 8% con respecto al mismo periodo anterior), mientras que las importaciones de México desde ese país sumaron 358,900 millones de dólares (un alza de 7 por ciento).

Con estos datos, México se consolida como el mayor socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam.

"El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el récord de exportaciones históricas de México a Estados Unidos se explica por la posición preferente que mantiene nuestro país para acceder al mercado estadounidense, la mejor a nivel mundial", dijo la SecretaríadeEconomía en un comunicado de prensa.

Ebrard destacó el hecho de que en el contexto de mayores aranceles impuestos por Estados Unidos a nivel global México esté rompiendo récords de exportaciones a ese país.

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