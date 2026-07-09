Analistas bajan sus previsiones para inflación en México tras dato del INPC de junio

Analistas de bancos y casas de bolsa ajustaron este jueves a la ⁠baja sus previsiones para la inflación en México al cierre de 2026, después de que los precios al consumidor se moderaron más de lo esperado durante junio.

Banorte redujo su ⁠estimación para la inflación general ⁠al cierre de este año a 4.0%, desde 4.4%, y también bajó su proyección para el índice subyacente a 4.0%, desde 4.6 por ciento.

Invex, a su vez, revisó su pronóstico para la inflación general a 4.0%, desde 4.2%. No obstante, su estimado para la subyacente se mantuvo en 4.0%. Los ajustes siguieron a la publicación de cifras oficiales del instituto de estadística que mostraron que el índice general de precios se desaceleró por tercer mes consecutivo en junio, a 3.37% interanual, su menor nivel en más de cinco años.

La lectura fue inferior al 3.52% anticipado por el mercado, reforzando la percepción de que algunas presiones, especialmente en productos más volátiles, han cedido más rápido de lo previsto.

Pese a ello, la inflación subyacente disminuyó a 4.03%, su menor nivel desde abril de 2025 y su quinto descenso mensual seguido, pero aún arriba del límite superior del rango objetivo de Banco de México de un 3% más/menos un punto porcentual.

Tras los datos, Banamex mantuvo sus estimaciones para la inflación general y subyacente al cierre de 2026 en 4.3 por ciento. No obstante, dijo que las lecturas recientes de la inflación agropecuaria introducen ⁠un sesgo a la baja en sus proyecciones.

Aun ⁠con los ajustes, las previsiones de ⁠los analistas siguen por encima de las de Banco de México, que anticipa una inflación general ⁠y subyacente del 3.5% al cierre del año.

El cambio de perspectivas no modificó la visión del mercado sobre la política monetaria, luego de que el banco central mantuvo en junio la tasa clave sin cambios en 6.50% y señaló que sería apropiado conservarla en ese nivel por un tiempo.

Finamex espera que la tasa de referencia permanezca en 6.50% durante el resto de 2026 y a lo largo de 2027. Monex prevé ⁠que el Banxico mantenga la tasa sin cambios en su próxima reunión de agosto, mientras que Ve por Más dijo que no anticipa ajustes al referencial al menos hasta mediados de 2027.