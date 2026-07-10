Plan Oriente: Construyen gobiernos de Sheinbaum y Delfina Gómez 200 km de Senderos Seguros para mujeres con luminarias y botones de pánico

El Proyecto Camina Libre, Camina Segura contempla una inversión total de 3 mil millones de pesos entre 2025 y 2028.

Banquetas renovadas, iluminación LED, murales y botones de pánico hacen más seguros los recorridos peatonales en 10 municipios del oriente mexiquense.

Doscientos kilómetros de Senderos Seguros ya fueron construidos en el oriente del Estado de México como parte del proyecto "Camina Libre, Camina Segura", una de las acciones del Plan Oriente impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para brindar trayectos más seguros, principalmente a mujeres, estudiantes y usuarios del transporte público.

Durante 2025 fueron intervenidas 250 vialidades en diez municipios de la región, donde se instalaron 6 mil 93 luminarias LED, botones de pánico, se rehabilitaron banquetas y se realizaron 52 murales en una superficie superior a 2 mil 500 metros cuadrados, con el objetivo de recuperar espacios públicos y mejorar el entorno urbano.

La estrategia contempla una inversión total de 3 mil millones de pesos entre 2025 y 2028. Para 2026 se destinan otros 600 millones de pesos con el propósito de ampliar el programa mediante la intervención de 300 kilómetros adicionales distribuidos en 194 vialidades de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Las obras incluyen iluminación con tecnología LED, ampliación y rehabilitación de banquetas, mejoramiento de cruces peatonales, instalación de botones de pánico y la creación de murales urbanos que fortalecen la identidad de cada comunidad. El objetivo es que las personas puedan desplazarse en condiciones más seguras y con espacios públicos mejor iluminados y accesibles.

Los Senderos Seguros cuentan con el respaldo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México y forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, estrategia con la que los gobiernos federal y estatal buscan reducir el rezago urbano y fortalecer la seguridad y la movilidad en una de las regiones más pobladas del país.