Lo que se sabe del asesinato del exalcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano, en Guadalajara

Benjamín Medrano Quezada, expresidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, fue asesinado durante un ataque armado en Guadalajara, confirmó la Fiscalía de Jalisco. El crimen es investigado por las autoridades, mientras familiares del político exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

El ataque armado conra el político zacatecano ocurrió la noche del 7 de julio en el estacionamiento de una paletería ubicada sobre la avenida Experiencia, en el cruce con la calle Cintra, en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo y disparó de manera directa contra Medrano Quezada, para después escapar junto con su cómplice con rumbo desconocido. Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se ha establecido el móvil del homicidio.

La identidad de la víctima fue confirmada hasta la madrugada de este viernes 10 de julio, luego de que un familiar realizó el reconocimiento del cuerpo, ya que al momento del ataque no portaba documentos de identificación.

Juan Carlos Medrano Quezada, hermano del exalcalde, confirmó públicamente el fallecimiento y señaló que la noticia tomó por sorpresa a la familia. Además, pidió a las autoridades de Jalisco y al Gobierno federal realizar una investigación a fondo para esclarecer las circunstancias del crimen.

Sus restos serán trasladados a Nochistlán, Zacatecas, donde será sepultado en una ceremonia privada.

Por su parte, el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que la Fiscalía de Jalisco notificó que Medrano falleció a consecuencia de un disparo de arma de fuego en el cráneo.

Asimismo, aclaró que, aunque desde 2022 enfrentó una investigación derivada de una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades relacionadas con la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2019, una resolución judicial emitida en 2025 revocó la orden de aprehensión que existía en su contra, por lo que al momento de su muerte no era considerado prófugo de la justicia.

Tras abandonar Zacatecas debido al proceso judicial, que la familia consideró una persecución política, Benjamín Medrano residió en distintas entidades del país y en Estados Unidos. Posteriormente, luego de obtener una resolución judicial favorable, se estableció en Guadalajara.

¿Quién era Benjamín Medrano?

Benjamín Medrano Quezada nació el 16 de agosto de 1966 en Nochistlán, Zacatecas. Antes de incursionar en la política desarrolló una carrera como empresario del entretenimiento y cantante, con presentaciones en México y Estados Unidos.

Militante del PRI y licenciado en Derecho, fue diputado local y federal, además de presidente municipal de Fresnillo entre 2013 y 2015. Durante su gestión se convirtió en el primer alcalde del país en declararse abiertamente homosexual, hecho que marcó un precedente en la política mexicana.

En 2016 cobró relevancia nacional al respaldar públicamente la iniciativa de matrimonio igualitario en el Congreso. En aquella ocasión defendió el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+, al afirmar que continuaría impulsando reformas en favor de la igualdad.

Además de su trayectoria política, presidió distintos patronatos de ferias nacionales, entre ellos la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) y la Feria Nacional de la Plata, así como la tesorería de la Asociación Nacional de Ferias y Fiestas Populares de México durante una década.

Su carrera también estuvo marcada por la investigación iniciada en 2022 por presuntas irregularidades en la organización de la Fenaza 2019, caso relacionado con un supuesto daño al erario superior a 60 millones de pesos y la cancelación de un concierto de Ricky Martin. No obstante, las autoridades estatales confirmaron que la orden de aprehensión en su contra fue revocada antes de su fallecimiento.

La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables del ataque.