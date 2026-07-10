México captó divisas turísticas por 2,610 millones de dólares en vísperas del Mundial: Inegi

México recibió durante mayo 2,610.1 millones de dólares, lo que representó una disminución de 0.3% en relación a igual mes del año pasado (en abril la caída fue de 2.3% y en marzo de 3.4%) y llegaron tres millones 921,172 turistas internacionales, 4.5% más que en 2025 (el mes previo creció 1.8%).

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el quinto mes del año reflejó un mejor escenario para el sector turístico en la víspera de la Copa Mundial de fútbol, luego de que en enero y febrero se incrementaron las divisas turísticas, posteriormente fueron a la baja.

El segmento de turistas internacionales incluye a los turistas no fronterizos y turistas fronterizos. Los primeros llegan al país vía aérea y vía terrestre y generan 80.9% de las divisas turísticas totales.

“En mayo de este año se observó que, de las y los turistas no fronterizos, 51.2 % (976,169 entradas) correspondió a mujeres y 48.8 % (928 806), a hombres. El principal motivo de visita de las y los turistas no fronterizos que entraron al país durante el mes fue vacaciones, recreo u ocio, con 1,226,855 entradas (64.4 %). En segundo lugar se ubicó la visita a familiares o amistades, con 505,554 entradas (26.5 %). Siguió motivos profesionales o de negocios, con 122,295 (6.4 %)”, informó el Inegi.

En los rankings que elabora ONU Turismo cada año se considera la llegada de turistas internacionales y el total de ingresos captados por un país.

Respecto al gasto, el instituto detalló: En mayo pasado, las y los viajeros internacionales gastaron en el país en promedio 312.3 dólares (lo que significó una disminución de 5.3 % a tasa anual).

El de turistas internacionales fue de 595.7 dólares (las y los turistas no fronterizos que ingresaron por vía aérea gastaron en promedio 1,268.7 dólares, mientras que las y los turistas fronterizos, 110.8 dólares) y el de excursionistas internacionales fue de 61.8 dólares: 3.7 % menos que en mayo del año anterior.