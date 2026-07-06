Capital privado levanta la cabeza en abril e impulsa mayor repunte de la inversión fija desde 2019

En abril del 2026 la formación bruta de capital fijo (inversión fija) que se efectúa en territorio mexicano creció 4.0% en comparación con marzo, con lo que tuvo su mayor repunte mensual desde enero del 2019 (+4.7%), sin considerar los rebotes atípicos del 2020 por la irrupción de la pandemia de Covid-19.

En su comparación interanual la inversión fija creció un sobresaliente 5.1%, lo que le permitió romper una racha de 19 meses de caídas interanuales, de acuerdo con los datos del Indicador Mensual de la Formación Bruta del Capital Fijo (IMFBCF), publicados este lunes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En el detalle mensual por tipo de bien, contribuyeron al crecimiento tanto de los gastos en maquinaria y equipo, como los desembolsos en construcción, aunque estos últimos fueron los más dinámicos.

La construcción de tipo residencial –en la que predomina el capital privado– tuvo un espectacular crecimiento de 12.4%, mientras que la no residencial –con mayor aporte de recursos públicos–, creció apenas 0.1 por ciento.

Gracias a estos datos, la inversión total en construcción creció 6.5%, en contraste con la caída de 2.2% de marzo. Esta expansión fue, también, la mayor para cualquier mes desde enero del 2004 (+9.9%), sin considerar el período de la pandemia de Covid-19.

Por su parte, el gasto en maquinaria y equipo creció 2.0% y estuvo impulsado por los desembolsos en equipo importado, que crecieron 6.2%, mientras que el gasto en productos de origen nacional bajó 3.7 por ciento.

El resultado de la inversión en equipo y maquinaria importados es consistente con datos publicados previamente, particularmente la importación de bienes de capital, que en marzo crecieron 7.8 por ciento.

Inversión privada mejora

Por tipo de comprador, la inversión fija de abril fue impulsada fundamentalmente por los desembolsos de particulares.

Así, la formación bruta de capital fijo de origen privado creció 4.6% frente a marzo, en lo que fue su mejor desempeño mensual desde octubre del 2014 (5.5 por ciento).

Por su parte, la inversión fija pública creció solo 0.5%, menos que la mitad del avance de 1.3% que tuvo en marzo.

El repunte de la inversión durante abril también le permitió recortar su caída en términos acumulados, pues mientras a marzo descendía a un ritmo de 3%, a abril la contracción fue de 1 por ciento.

Durante los primeros cuatro meses del 2025, en cambio, la variable se contraía a una tasa de 7.4 por ciento.