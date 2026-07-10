Los 27 países de la UE pactan nuevas normas para reforzar la lucha contra el fraude del IVA

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) adoptaron este viernes de forma definitiva las nuevas normas para reforzar la lucha contra el fraude del IVA, que permitirán a la Fiscalía Europea (EPPO) y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) acceder directamente a información sobre operaciones transfronterizas para agilizar las investigaciones.

En concreto, ambas autoridades podrán consultar datos de la red europea Eurofisc, que reúne información sobre las transacciones entre empresas de distintos Estados miembro para detectar el denominado fraude carrusel, una práctica vinculada en gran medida a redes de delincuencia organizada que, según la Comisión Europea, ocasiona pérdidas de entre 12,500 y 32,800 millones de euros al año a las arcas de los países y al presupuesto comunitario.

El acuerdo busca mejorar el intercambio de información entre las autoridades nacionales y los organismos europeos encargados de investigar este tipo de delitos, con el objetivo de acelerar las pesquisas y reforzar la detección de los fraudes que afectan a los intereses financieros de la UE.

La reforma modifica el reglamento sobre cooperación administrativa para combatir el fraude del IVA y complementa el acuerdo alcanzado el pasado año para digitalizar antes de 2030 las obligaciones de información sobre el IVA en las operaciones transfronterizas entre empresas.

La delincuencia organizada explota el sistema actual de comercio libre de la UE mediante varios esquemas complejos de fraude en el IVA. Uno de ellos es el denominado fraude carrusel u operador desaparecido, que aprovecha la exención del IVA en el comercio de bienes entre empresas de distintos países de la UE: una empresa intermedia cobra el IVA a un cliente en el país de destino y luego "desaparece" sin ingresar el impuesto a la Hacienda nacional.

Otra fraude típico es el llevado a cabo a través del comercio Electrónico. En este caso se realizan ventas en línea donde empresas extranjeras evaden la declaración o la repercusión correcta del IVA para abaratar de forma ilícita sus productos frente a la competencia europea. También existe fraude mediante las importaciones, falsificando el valor o destino final de mercancías provenientes de fuera de la UE para eludir el pago aduanero del impuesto.