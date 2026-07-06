Consumo privado decepciona con magro avance de 0.1% en abril

En abril del 2026 el gasto en bienes y servicios de las familias en territorio mexicano (consumo privado) creció marginalmente a un ritmo de 0.1% en comparación con marzo, de acuerdo, cifra que quedó por debajo de la estimación oportuna realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística a mediados de junio.

El crecimiento también fue sensiblemente menor al notable avance de 1.2% registrado en marzo, de acuerdo con las cifras del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) publicadas este lunes.

Cabe recordar que el pasado 16 de junio, el Inegi estimó un crecimiento de 0.4% del consumo en abril, de acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), cifra que finalmente no se alcanzó.

El virtual estancamiento del consumo reflejó la baja del consumo de bienes de origen importado, que retrocedió 1.5% respecto de marzo.

Por su parte, el consumo de bienes y servicios nacionales tuvo un repunte de 0.6%, producto de una expansión de 1.1% en el consumo de bienes y una ligera contracción de 0.1% en la compra de servicios.

“En abril, el consumo privado continuó creciendo, aunque con una marcada moderación en términos mensuales y anuales. El desempeño siguió reflejando un bajo dinamismo, especialmente en los servicios nacionales, que retrocedieron tanto mensual como anualmente”, opinaron en un reporte Janneth Quiroz y Alan Olivares, economistas del Grupo Financiero Monex.

Resiliencia

El consumo privado ha mantenido resiliencia en los últimos meses, a pesar de que sus fundamentales se han debilitado. En los últimos 12 meses ha tenido retrocesos solo en cuatro ocasiones (mayo y noviembre del 2025 y enero y febrero del 2026).

De hecho, en su comparación anual, el IMCP creció 2.1%, con lo que hiló 13 meses de expansiones.

En abril se crearon 480,047 empleos, pero todos, excepto 608 plazas, correspondieron a la informalidad laboral, de acuerdo con el último reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En otro frente, la inflación se mantuvo relativamente alta en abril, con un registro de 4.45%, ligeramente inferior al dato de 4.59% de marzo, que fue el mayor desde octubre del 2024 (4.76 por ciento).

En tanto, la llegada de remesas se mantuvo al alza en dólares, pero estas continuaron perdiendo poder adquisitivo en pesos debido a la apreciación del peso mexicano.

En abril el flujo creció 3.7% a 4,978 millones de dólares, pero en pesos cayó 10% a 86,711 millones, ante un descenso de 13.2% del tipo de cambio promedio del mes a 17.42 pesos por dólar.